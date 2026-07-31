Yeni hedef Sturm Graz

Şampiyonlar Ligi yolunda ilk engeli olan Gornik Zabrze'yi eleyen Fenerbahçe'de gözler üçüncü eleme turundaki Sturm Graz eşleşmesine çevrildi. Avusturya temsilcisiyle daha önce 2017'de Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda eşleşen Fenerbahçe, 2-1 ve 1-1'lik skorlarla rakibini elemişti. İskoç temsilcisi Hearts'ı 4-0 ve 2-0'lık skorlarla eleyerek dikkat çeken Sturm Graz'la ilk maç 5 Ağustos Çarşamba Kadıköy'de oynanacak. Rövanş ise 11 Ağustos Salı günü olacak.

PLAY-OFF ROTASI BELLİ

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü eleme turunu geçmesi halinde play-off yolu netleşti. Sarı-lacivertliler; play-off aşamasında ya Olympique Lyon- Sparta Prag eşleşmesinin galibi ya da Bodo/Glimt-Union SG eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Play-off maçları 18-25 Ağustos tarihlerinde oynanacak.