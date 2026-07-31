Mineiro’da Fred ısrarı

Sarı-lacivertlilerde Fred'in durumu yakından izleniyor. İsmail Kartal'ın çok güvendiği deneyimli orta saha oyuncusunu Brezilya kulübü Atletico Mineiro çok istiyor. ESPN'de yer alan haberde, Atletico Mineiro'nun Brezilyalı yıldız için ısrarcı olduğu ve İstanbul'da Fenerbahçe yönetimiyle sürekli resmi temas halinde olduğu bildirildi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 06:50
Sarı-lacivertlilerde Fred'in durumu yakından izleniyor. İsmail Kartal'ın çok güvendiği deneyimli orta saha oyuncusunu Brezilya kulübü Atletico Mineiro çok istiyor. ESPN'de yer alan haberde, Atletico Mineiro'nun Brezilyalı yıldız için ısrarcı olduğu ve İstanbul'da Fenerbahçe yönetimiyle sürekli resmi temas halinde olduğu bildirildi.