CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Mineiro’da Fred ısrarı

Mineiro’da Fred ısrarı

Sarı-lacivertlilerde Fred'in durumu yakından izleniyor. İsmail Kartal'ın çok güvendiği deneyimli orta saha oyuncusunu Brezilya kulübü Atletico Mineiro çok istiyor. ESPN'de yer alan haberde, Atletico Mineiro'nun Brezilyalı yıldız için ısrarcı olduğu ve İstanbul'da Fenerbahçe yönetimiyle sürekli resmi temas halinde olduğu bildirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 06:50
Mineiro’da Fred ısrarı
Sarı-lacivertlilerde Fred'in durumu yakından izleniyor. İsmail Kartal'ın çok güvendiği deneyimli orta saha oyuncusunu Brezilya kulübü Atletico Mineiro çok istiyor. ESPN'de yer alan haberde, Atletico Mineiro'nun Brezilyalı yıldız için ısrarcı olduğu ve İstanbul'da Fenerbahçe yönetimiyle sürekli resmi temas halinde olduğu bildirildi.
Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'de forvet mesaisi! 2 yıldıza teklif...
G.Saray, Osimhen'in yanına Premier Lig yıldızını istiyor
DİĞER
O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: “Onun için ütopik bir şeydi”
Türkiye'deki yangınlarda son durum! Aydın, Balıkesir Muğla... "Tüm gücümüzle sahadayız"
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rafael Leao'nun B planı hazır!
UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Danimarka'da üst tura kanatlandı! Beşiktaş Danimarka'da üst tura kanatlandı! 00:03
Italiano: Midtjylland deplasmanında kazanmak çok zor! Italiano: Midtjylland deplasmanında kazanmak çok zor! 00:03
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:03
Trabzonspor Al Sadd'a mağlup oldu Trabzonspor Al Sadd'a mağlup oldu 00:03
G.Saray, Osimhen'in yanına Premier Lig yıldızını istiyor G.Saray, Osimhen'in yanına Premier Lig yıldızını istiyor 00:02
F.Bahçe ve G.Saray'a Leao şoku! F.Bahçe ve G.Saray'a Leao şoku! 00:02
Daha Eski
F.Bahçe şokta! 40 milyon euro'ya imzalıyor F.Bahçe şokta! 40 milyon euro'ya imzalıyor 00:02
Trabzonspor'un genç yıldızına sürpriz talip! Trabzonspor'un genç yıldızına sürpriz talip! 00:02
F.Bahçe'nin yıldızına Pellegrini kancası! F.Bahçe'nin yıldızına Pellegrini kancası! 00:02
G.Saray'dan Nkunku sürprizi! G.Saray'dan Nkunku sürprizi! 00:02
F.Bahçe sezona rekorla başladı! F.Bahçe sezona rekorla başladı! 00:02
F.Bahçe'nin Devler Ligi'nde rakipleri belli oldu! F.Bahçe'nin Devler Ligi'nde rakipleri belli oldu! 00:02