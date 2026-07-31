Lukaku’ya yakın takip

Sarı-lacivertliler transfer listesinde Romelu Lukaku'yu da yakından takip ediyor. 33 yaşındaki Belçikalı yıldız Napoli'den ayrılmak istiyor. 2026 Dünya Kupası sonrası tatilini Antalya'da gerçekleştiren Lukaku'nun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı iddia edildi. Deneyimli forvetin sağlık durumu da yakından araştırılıyor.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 06:50
Sarı-lacivertliler transfer listesinde Romelu Lukaku'yu da yakından takip ediyor. 33 yaşındaki Belçikalı yıldız Napoli'den ayrılmak istiyor. 2026 Dünya Kupası sonrası tatilini Antalya'da gerçekleştiren Lukaku'nun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı iddia edildi. Deneyimli forvetin sağlık durumu da yakından araştırılıyor.