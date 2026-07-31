Elemelere yetişecek

Fenerbahçe yönetimi, forvet transferini üçüncü ön eleme turuna yetiştirmek istiyor. Mutlaka Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına kalmak isteyen yönetim, Avusturya ekibi Sturm Graz'la oynanacak eleme maçlarına forvetle çıkmayı hedefliyor. İkinci ön eleme turunda Gornik Zabrze karşılaşmasına Talisca ile çıkan sarı-lacivertlilerde hem Muriç'in iyileşmesi hem de yeni transferle eksiklerin kapatılması amaçlanıyor.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe yönetimi, forvet transferini üçüncü ön eleme turuna yetiştirmek istiyor. Mutlaka Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına kalmak isteyen yönetim, Avusturya ekibi Sturm Graz'la oynanacak eleme maçlarına forvetle çıkmayı hedefliyor. İkinci ön eleme turunda Gornik Zabrze karşılaşmasına Talisca ile çıkan sarı-lacivertlilerde hem Muriç'in iyileşmesi hem de yeni transferle eksiklerin kapatılması amaçlanıyor.