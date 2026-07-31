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Haberler Fenerbahçe Defans duvarı: Skriniar-Ake

Defans duvarı: Skriniar-Ake

Gornik Zarbrze deplasmanında savunma hattında yan yana oynayan Milan Skriniar ve Nathan Ake, performanslarıyla umut aşıladı. İki ünlü yıldız, kulübün efsaneleşen stoperlerini anımsattı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 06:50
Defans duvarı: Skriniar-Ake

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi eleyen Fenerbahçe'de savunma ikilisi umut verdi. Özellikle deplasmanda oynanan ve 1-1 biten rövanş maçında Milan Skriniar ile Nathan Ake'nin performansı taraftarları sevindirdi. Gornik rövanşında 90 dakika boyunca 52'de 52 pas isabetiyle yüzde 100'lük oran tutturan Ake öne çıktı. Ayrıca 4 kez top uzaklaştıran, 2 top çalan, 2 ikili mücadele kazanan ve 3 hava topu kazanan Hollandalı savunmacı göz kamaştırdı. Kaptan Milan Skriniar da etkili bir görüntü çizdi. 52'de 50 pasla yüzde 98'lik isabet yakalayan Slovak stoper, 7 kez top uzaklaştırarak dikkat çekti. Skriniar 3 hava topu kazanma, 2 pas arası ve 6 ikili mücadele kazanma ile alkışları topladı. İki yıldızın başarılı futbolu, kulüp tarihinde şampiyonluklar kazanıp efsaneleşen ikili stoperleri anımsattı.

LİDER ÖZELLİKLER

Savunmada başarılı bir görüntü çizen Milan Skriniar ile Nathan Ake'nin liderlik özellikleri de göze çarpıyor. İki futbolcunun tecrübeleriyle takım arkadaşlarını yönlendirmesi ve takımı kritik anlarda ayakta tutması Gornik Zabrze eşleşmesinde öne çıktı.

ÇABUK UYUM SAĞLADILAR

Milan Skriniar ile Nathan Ake, Fenerbahçe'de çabuk uyum sağladı. Avrupa'da çok önemli kulüplerde forma giyen ve üst düzey başarılar kazanan iki deneyimli stoper Fenerbahçe formasında buluştu. Skriniar ve Ake'nin hem saha içi hem de saha dışı iletişimi teknik heyeti sevindirdi.

EFSANELERİN İZİNDEN

Fenerbahçe'de bugüne kadar savunmanın merkezinde efsaneleşen ve şampiyonluklar kazanan ikililer dikkat çekiyor. Uche-Högh (1995-1999), Mirkovic-Mert Meriç (2000-2002), Luciano-Tomas (2003- 2004), Lugano-Edu (2006-2009), Lugano- Yobo (2010-2011) ve Bruno Alves-Egemen (2012-2014) gibi sembolleşen stoperler öne çıkıyor. Skriniar-Ake ikilisi de 2026-2027 sezonunda camiayı umutlandırıyor.

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