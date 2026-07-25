Vedat Muriç Kadıköy'ün kralı

La Liga'da 37 maçta 23 gol kaydeden Kosovalı forvet, gol kralı olan Kylian Mbappe'nin ardından ikinci sırada geldi. Öte yandan 2022-26 arası Mallorca'da 146 maçta 57 gol kaydeden Muriç, İspanyol kulübünün efsanesi Samuel Eto'o'ya ait olan rekoru kırdı. Deneyimli futbolcu, Mallorca'nın gelmiş geçmiş en golcü yabancısı oldu.

FENERBAHÇE'DE 36 MAÇTA 17 GOL ATTI

Sarı-lacivertli takımın yeni golcüsü Vedat Muriç, Fenerbahçe'de daha önce 2019-2020 sezonunda forma giymişti. Deneyimli forvet, çubuklu forma ile 36 maça çıkarken rakip fileleri 17 kez havalandırdı, 7 de asist yaptı.

19 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Vedat Muriç, bu sezon F.Bahçe'de 19 numaralı formayı giyecek. Daha önce 2019-20 sezonunda sarı-lacivertlilerde 94 numarayı taşıyan Muriç, imza töreninde yeni forma numarasıyla objektiflere poz verdi.