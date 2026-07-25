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Haberler Fenerbahçe Seçenekleri değerlendireceğim

Seçenekleri değerlendireceğim

Leao, yaptığı açıklamayla transfere yeşil ışık yaktı ve “İnsan hayatta her zaman yeni şeyler istiyor. Önümdeki seçenekleri değerlendireceğim” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 06:50
Seçenekleri değerlendireceğim
Fenerbahçe'nin transfer etmek için girişimlerini hızlandırdığı Rafael Leao'dan sarı-lacivertlilere yeşil ışık geldi. Portekizli süper star, yaptığı açıklamada Milan'dan ayrılmak istediğini doğrularken, şu ifadelere yer verdi: "Kulüple, yeni bir deneyim yaşama ihtimalini daha önce konuşmuştum. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyorum. Ancak 29'unda takıma katılmam gerekirse, orada olduğum sürece her zamanki gibi elimden gelenin en iyisini yaparım. Bana her şeyi veren bu formaya her zaman saygı duyarım. Milan, gelişimimi izleyen ve bana her anlamda çok yardımcı olan bir kulüp. Ama bence insan hayatta her zaman yeni şeyler de istiyor. Önümdeki seçenekleri değerlendireceğim. Ancak şu an hâlâ Milan'ın oyuncusuyum. Gerisi zamanla belli olacak."
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