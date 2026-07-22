Samba mevsimi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın ileri uçta gol umudu olarak görev verdiği Anderson Talisca, Gornik Zabrze karşısında adeta resital sundu. Oyunda kaldığı 87 dakika boyunca sarı lacivertli takımın hücum hattında en etkili ismi olarak dikkat çeken Brezilyalı yıldız, 37'nci dakikada gol perdesini açtı. Yaklaşık 25 metreden enfes bir frikik vuruşuyla ağları havalandıran 32 yaşındaki Sambacı, rakibin etten duvarını yıkan isim oldu.

AYAKTA ALKIŞLANDI

İkinci yarıda da iştahlı ve hırslı oyununu sürdüren Talisca'nın 54'üncü dakikada kafa vuruşunu kaleci Schulze son anda kornere çeldi. Brezilyalı maestronun 56'daki şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. 87'de yerini Cherif'e bırakan Talisca, tribünlerden büyük alkış aldı. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği 8 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen Talisca, Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turunda ise Feyenoord ağlarını havalandırmıştı.

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Fenerbahçe, Polonya ekibi karşısında talihsizlik yaşadı. Önce Talisca ardından Bartuğ'un vuruşlarında top direkten döndü.

KAZANMAK ÖNEMLİYDİ

Gecenin yıldızı Anderson Talisca, 90 dakika sonrası şöyle konuştu: "Zor bir maç oldu. Rakibimiz çok disiplinli oynadı. Takım olarak birlik olmuş durumdayız. İsmail hocamızın istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Bizim için iyi bir sonuç. Kazanarak sezona başlamak önemliydi."

FRED, KARTAL'LA YENİDEN DOĞDU

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de görev yaptığı 2023-24 sezonunda vazgeçemediği isim olan Fred, dün akşam ilk 11'de forma şansı buldu. Adeta yeniden doğan Brezilyalı yıldız, atakları organize eden isim olarak dikkat çekti. Sahada basmadık yer bırakmayan Fred, enerjisi ve mücadelesiyle tribünlerden alkış aldı.

DİNAMO SEMEDO

Nelson Semedo gecenin en iyi isimleri arasındaydı. Maçın özellikle ilk yarısında bindirmelerle hücuma destek veren Portekizli yıldızın sıfıra inerek yaptığı ortalar, Gornik kalesinde büyük tehlike yarattı. 90 dakika boyunca dinamo gibi çalışan Semedo yeni sezon öncesi umut verdi.