CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Yeni sözleşme...

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Yeni sözleşme...

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 09:22
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Yeni sözleşme...

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da sarı-lacivertlilerin 35. başkanı olarak Aziz Yıldırım seçildi.

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Yeni sözleşme...

27 bin 387 üyenin oy kullandığı seçimde Aziz Yıldırım, 17 bin 245 oy alarak 8 yıl aradan sonra Fenerbahçe başkanı oldu.

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Yeni sözleşme...

Öte yandan Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Yeni sözleşme...

Sarı-lacivertlilerde takıma transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Yeni sözleşme...

Bu doğrultuda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi haziran ayının sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş hakkında önemli bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Yeni sözleşme...

2025/26 sezonu bitmesine karşın Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Yeni sözleşme...

Samandıra'da idmanlarını sürdüren tecrübeli futbolcunun, her gün mesai yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Yeni sözleşme...

Fenerbahçe ile kontratı 30 Haziran'da bitecek Mert Hakan Yandaş'ın geleceğinin yeni teknik heyetin kararına göre netleşeceği öne sürüldü.

F.Bahçe'den Guirassy için sıkı pazarlık!
F.Bahçe'ye gol kralı forvet! Muriqi ve Guirassy derken...
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! 22 gözaltı: Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan listede
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da Leao hazırlıkları! Resmi teklif...
G.Saray'dan Liverpool'un yıldızına kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye gol kralı forvet! Muriqi ve Guirassy derken... F.Bahçe'ye gol kralı forvet! Muriqi ve Guirassy derken... 08:52
"Biz Türkler duyguyla oynuyoruz" "Biz Türkler duyguyla oynuyoruz" 00:48
G.Saray'a transferde dev rakipler! G.Saray'a transferde dev rakipler! 00:48
Icardi'nin menajerinden flaş transfer açıklaması! Icardi'nin menajerinden flaş transfer açıklaması! 00:48
Juve'nin yıldızı için F.Bahçe ve G.Saray devrede! Juve'nin yıldızı için F.Bahçe ve G.Saray devrede! 00:48
İspanyol devinden Oh'a yakın takip! İspanyol devinden Oh'a yakın takip! 00:48
Daha Eski
Beşiktaş GAİN finale yükseldi! Beşiktaş GAİN finale yükseldi! 00:48
Leao'dan Jorge Jesus itirafı! Leao'dan Jorge Jesus itirafı! 00:48
F.Bahçe transferi bitiriyor! F.Bahçe transferi bitiriyor! 00:48
Beşiktaş'ta 9 numaraya 2 yıldız aday! Beşiktaş'ta 9 numaraya 2 yıldız aday! 00:48
Batrakov'dan Galatasaray'a kötü haber! Batrakov'dan Galatasaray'a kötü haber! 00:48
F.Bahçe'de Kocaman dönemi başlıyor! İşte o tarih F.Bahçe'de Kocaman dönemi başlıyor! İşte o tarih 00:48