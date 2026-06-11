Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Yeni sözleşme...
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 09:22
Sarı-lacivertlilerde takıma transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.
Bu doğrultuda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi haziran ayının sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş hakkında önemli bir iddia gündeme geldi.
2025/26 sezonu bitmesine karşın Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.
Samandıra'da idmanlarını sürdüren tecrübeli futbolcunun, her gün mesai yaptığı belirtildi.
Fenerbahçe ile kontratı 30 Haziran'da bitecek Mert Hakan Yandaş'ın geleceğinin yeni teknik heyetin kararına göre netleşeceği öne sürüldü.
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