Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Jesus iddiası

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe için Portekiz'den önemli bir iddia geldi. Portekiz'de yayın yapan A Bola'nın haberine göre; sarı-lacivertlil kulüp, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'daki görevinden ayrılma kararı alan Jorge Jesus'u yeniden takımın başına getirmek istiyor. 71 yaşındaki teknik adamın Suudi Arabistan kariyerini sonlandırmak için doğru zamanın geldiğini düşündüğü ve kararını Asya Şampiyonlar Ligi finali öncesin Al Nassr kulübe bildirdiği de aktarıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 06:50
LİZBON'DA DEV ZİRVE

Jorge Jesus'un geleceğiyle ilgili kararını Suudi Arabistan sürecini tamamen kapattıktan sonra vereceği belirtilirken, mayıs sonunda Lizbon'da Fenerbahçe yönetimi ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin eski hocası için oldukça yüksek bir teklifte bulunmaya hazırlandığı, Jesus'un da buna sıcak baktığı bildirildi. Hatta maaşının 15 milyon euro'nun üzerine bile çıkabileceği iddia edildi. Başarılı teknik adamın ismi ayrıca Portekiz Milli Takımı ile de anılıyor.

