Fenerbahçe Tarık Çetin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!

Fenerbahçe, kaleci Tarık Çetin ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre sezon başında transfer edilen 29 yaşındaki Tarık Çetin, düzenlenen törenle kendisini 3 yıl daha sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ile Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi de törende hazır bulundu.