Start cumartesi günü

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, cumartesi günü transfer çalışmalarına resmen başlayacak. Efsane isim; kaleci, sol stoper, sol bek, sağ kanat ve iki santrfor transferini seçime kadar netleştirmeyi hedefliyor. Diğer mevkiler için de kapsamlı bir çalışma yapılacak.

16 MAYIS'TA AÇILIŞ

Aziz Yıldırım, 16 Mayıs'ta 175 dernek başkanıyla İstanbul'da bir araya gelecek. 19 Mayıs'ta ise Bursa'da olacak. Yıldırım, 20 Mayıs'ta İzmir ve 1 Haziran'da ise Ankara'da kongre üyeleriyle buluşacak. Efsane başkan; buralarda Fenerbahçe için birlik beraberlik çağrısı yapacak.