Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Ederson piyangosu

Ederson piyangosu

G.Saray derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle eleştirilen Ederson’a Suudi Arabistan’dan talip çıktı. Al-Nassr’ın 25 milyon euro’luk serbest kalma maddesini ödeyebileceği iddia edildi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 06:50
Ederson piyangosu

Sezon başında İngiliz devi Manchester City'den büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan kaleci Ederson'un geleceği merak konusu oluyor. Fenerbahçe'nin yeni başkan adayları kaleci arayışına girerken, Suudi Arabistan'dan harika bir haber geldi. Suudi Arabistan'da adım adım şampiyonluğa giden Al- Nassr'ın, 32 yaşındaki Brezilyalı Ederson'a talip olduğu iddia ediliyor. Senelik 11 milyon euro kazanan sambacının maaşında indirime gitmesi halinde tarafların anlaşmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

11 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Oyuncu ve Al-Nassr arasında büyük bir fark bulunmazken, Ederson'un sözleşmesinde 25 milyon euro'ya serbest kalacağı yönünde bir madde de olduğu ortaya çıktı. Suudi ekibinin bu bedeli ödemesi halinde sarı-lacivertliler rahat bir nefes alacak. Sezon başında Manchester City'den 11 milyon euro'luk bonservisi ile transfer edilen 32 yaşındaki eldiven için Suudi ekibinin pazarlık yapma ihtimalini de düşünen yönetim, Ederson'dan kar edecek bir şekilde ayrılmak istiyor.

SEZONU KAPATTI

Derbide hakem Yasin Kol'a hakaret ettiği gerekçesiyle ikinci sarı karttan ihraç edilen Ederson'a 3 maç men cezası geldi. PFDK'dan yapılan açıklamaya göre Brezilyalı eldivene ayrıca 480 bin TL de para cezaı verildi. Ederson'un oyundan çıkarken VAR monitörünün bulunduğu bölüme yumruk atması da cezasını katladı. Sambacı böylece sezonu kapatmış oldu.

