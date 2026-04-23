Voleybolda Ze Roberto dönemi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 06:50
Fenerbahçe'de kadın voleybol takımının yeni başantrenörü belli oldu. Finalde VakıfBank'a kaybeden sarı-lacivertliler, eski hocası Ze Roberto ile anlaştı. 71 yaşındaki çalıştırıcının Fenerbahçe Medicana ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı aktarıldı. Brezilyalı antrenör, 2010-2013 arası F.Bahçe'de Dünya Şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi zaferi kazanmıştı.