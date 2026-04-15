Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, memleketi Kırıkkale'de spor salonu açılışı yaptı. Başkan Saran, Kırıkkale'de yaptırdığı ve Mustafa Kemal Atatürk adını taşıyan 28. spor salonunun açılış töreni etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Sadettin Saran, "Ben bu toprakların bir evladı olarak, Kırıkkale'li olmaktan gurur duyan biri olarak şuna yürekten inanıyorum; Anadolu çocuğuna doğru fırsat verildiğinde kendi değerlerini kendi içinden çıkarır. Spor disiplin getirir, saygıyı öğretir" ifadelerini kullandı.

HEPSİ F.BAHÇELİ OLACAK

Başkan Sadettin Saran, Fenerbahçe ile sezon sonunda şampiyon olacaklarını ifade ederek, "İstanbul'dan gelip beni yalnız bırakmayan Fenerbahçeli arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sevgili hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Ben gücümü sizden alıyorum. Okul müdürümüzle de görüştük. Güzel bir şey söyledi; inşallah Kırıkkale'deki çocukların hepsi Fenerbahçeli olacak. Ben bir Kırıkkale'li Fenerbahçeli olarak üzerime düşeni yapıyorum; inşallah bu sene şampiyon olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

ÇOCUKLAR İÇİN BURADAYIZ

Başkan Sadettin Saran, spor salonu açılışında konuşma yaparken arkadan gelen tezahüratları uyardı. Başkan Saran, "GFB, bir daha almam sizi maçlara; bir durun! Bugün çocuklar için buradayız" sözlerini kullandı.

ÖNCE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI

Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Turgay Terzi, Kırıkkale'de zirve yarışını değerlendirdi. Terzi, "Şu an önümüzde Rize maçı var. Rize maçına odaklandık. Takım içinde çok güzel bir hava var. Önce Rize maçını kazanıp öyle ilerleyeceğiz" dedi.

VAR'DA GÖZLEMCİ TALEBİ

Futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, TFF'ye yaptıkları ziyareti anlattı. Torunoğulları, "Kayserispor maçındaki pozisyonları konuştuk. Sürekli kontak halindeyiz federasyonla. İnşallah tüm takımlarımız için sorunsuz hafta diliyoruz. VAR odasında gözlemci için de her iki takımın temsilcisi olsun. Diğer takımlar kabul etmediler. Federasyon olumlu bakıyor" diye konuştu.