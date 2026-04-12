Asensio’dan müjdeli haber

Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve yapılan kontrollerin ardından dizinde ödem tespit edilen Marco Asensio'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Tedavisine beklenenden daha olumlu tepki veren 30 yaşındaki İspanyol yıldızın gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında süre alması, Galatasaray derbisine ise ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 06:50
