Skriniar için teşekkür

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 06:51
Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, sakatlığına rağmen Slovakya'nın Kosova ile oynadığı play-off yarı final maçının kadrosuna davet edildi. Skriniar'ın iğne ile bu maçta oynayabileceği vurgulandı. Ancak teknik direktör Francesco Calzona, tecrübeli oyuncuyu riske etmedi. F.Bahçe teknik direktörü Tedesco da bundan dolayı vatandaşını arayıp teşekkür etti.