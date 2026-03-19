Talisca'dan mesaj

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 06:50
Gaziantep mücadelesiyle beraber formasına kavuşan ve 3 maç sonra süre alan Anderson Talisca, sosyal medyadan özel bir paylaşım yaptı. Brezilyalı futbolcu, "Bu küçük sakatlıktan sonra geri dönüp takım arkadaşlarıma yardım ettiğim için çok mutluyum. Hırs, durum ne olursa olsun aynı kalıyor. İnanılmaz bir final için devam edelim" dedi.