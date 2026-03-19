Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe

Matador

Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde evinde Gaziantep'i 4-1'le geçen Fenerbahçe'de Marco Asensio ön plana çıktı. Yeniden 10 numara bölgesinde görevlendirilen Asensio, futbolu ve gol paslarıyla yıldızını parlattı. İspanyol orta saha, Kante ve Nene'ye asist yaparken, maç boyunca yakaladığı istatistiklerle de göz kamaştırdı. 84 dakika sahada kalan tecrübeli yıldız, yüzde 90'lık pas isabeti yakaladı.
10 kez de orta açan 30 yaşındaki futbolcu, 6 da şut çekti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 06:50
Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde evinde Gaziantep'i 4-1'le geçen Fenerbahçe'de Marco Asensio ön plana çıktı. Yeniden 10 numara bölgesinde görevlendirilen Asensio, futbolu ve gol paslarıyla yıldızını parlattı. İspanyol orta saha, Kante ve Nene'ye asist yaparken, maç boyunca yakaladığı istatistiklerle de göz kamaştırdı. 84 dakika sahada kalan tecrübeli yıldız, yüzde 90'lık pas isabeti yakaladı.

LİGİN ASİST KRALI

Gaziantep mücadelesindeki iki asistiyle bu sezon Süper Lig'de 13 asiste ulaşan Marco Asensio, lig maçlarında 11 kez de gol atmayı başardı.

Deneyimli isim, son 7 lig maçında 7 gol pası verdi. Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 13 asist, 11 golle 24 gole direkt katkı sunan İspanyol maestro, toplamda ise 36 resmi maçta 13 gol, 14 asistle oynadı, tam 27 gole doğrudan katkı yaptı. Öte yandan başarılı futbolcu, Süper Lig'de 13 gol pasıyla asist krallığında zirvede yer alıyor.

HİÇ MAÇ KAÇIRMADI

Marco Asensio, Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri Süper Lig'de hiç maç kaçırmadı. Sadece ligin ilk haftasında ertelenen Alanyaspor maçında statü gereği oynayamayan Asensio, daha sonra hep sahada yer aldı. Ligde 23 maça çıkan İspanyol yıldız, sadece 2 sarı kart gördü ve hiç kırmızı kart yemedi.

Ayrıca Asensio 23 lig maçının 21'ine ilk 11'de başlarken sadece 2 maçta yedek kulübesinde oturup sonradan süre aldı.

