Jesus'tan flaş açıklamalar

Sarı-lacivertli takımda 2022- 23 sezonunda hocalık yapan Jorge Jesus Record'a konuştu. Jesus, "Beşiktaş'a kaybettiğimiz maç sonrası başkan oyunculara bağırıyordu. Sözünü kestim, soyunma odasının sorumlusunun ben olduğumu, bağırmayı bırakıp gitmesi gerektiğini söyledim. Ertesi sabah, kovulacağımı düşünerek ofisine gittim.
Sözleşme yenilemeyi teklif etti. Kabul etmedim, 7 yıllık başkanlığı boyunca kazandığı tek kupayı, Türkiye Kupası'nı kazandırdım. Takımı Avrupa Ligi çeyrek finaline taşıdım" diye anlattı.