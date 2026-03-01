Asensio farkı

Sergilediği performansla F.Bahçe'nin en dikkat çeken ismi olan Marco Asensio, deplasman maçlarında da harikalar yaratıyor. Deplasmanda görev yaptığı son sekiz Süper Lig maçında en az birer golde pay sahibi olan Marco Asensio, bu sürede toplamda 6 gol atarken 6 da asist yaptı.
01 Mart 2026 Pazar 06:50
