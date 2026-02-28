Oosterwolde sevinci

Son dönemde sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde'den müjdeli haber geldi.
Son dönemde sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde'den müjdeli haber geldi. Nottingham Forest maçından sonra Oosterwolde'nin durumunun iyi olduğunu belirten Domenico Tedesco, Hollandalı savunmacının Antalyaspor maçında hazır olacağını belirtti. Başarılı sol stoperin yarınki Antalyaspor maçında ilk 11'de olması bekleniyor.