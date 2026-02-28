CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Oosterwolde sevinci

Son dönemde sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde'den müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Son dönemde sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde'den müjdeli haber geldi. Nottingham Forest maçından sonra Oosterwolde'nin durumunun iyi olduğunu belirten Domenico Tedesco, Hollandalı savunmacının Antalyaspor maçında hazır olacağını belirtti. Başarılı sol stoperin yarınki Antalyaspor maçında ilk 11'de olması bekleniyor.
