1 numara Tarık

Sarı-lacivertliler, Nottingham Forest'i deplasmanda 2-1 yenerken sahanın yıldızlarından biri kaleci Tarık Çetin oldu. Ederson'un sakatlığı, Mert Günok'un da listede olmamasıyla ilk 11'de yer alan Tarık, başarılı bir 90 dakika çıkardı. Nottingham karşısında 3 kritik kurtarışa imza atan 29 yaşındaki eldiven, Domenico Tedesco'nun övgüsünü kaptı. Fenerbahçe taraftarları da deneyimli kaleciye tam not verdi. Teknik heyetin, Ederson'un yokluğunda Tarık Çetin'le devam edeceği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin yarınki Antalyaspor maçında Tarık'ın 1 numarada olması bekleniyor.

İLK MAÇINDA DEVLEŞTİ

Kariyerindeki ilk Avrupa kupası maçına Nottingham Forest önünde çıkan Tarık Çetin, başarılı bir performans sergiledi. Maçın en iyilerinden olan Tarık'ın kurtarışları UEFA tarafından öne çıkarıldı. Avrupa Ligi'nin resmi sosyal medya hesaplarından 29 yaşındaki kalecinin kurtarışları yayınlandı.

PEREIRA İLE ÇALIŞTI

Tarık Çetin, F.Bahçe'de ilk kez A takıma Vitor Pereira döneminde çıkmıştı. F.Bahçe'nin altyapısından yetişen Tarık, 2015-16 sezonunda A takımla ilk kez idmanlara davet edilmişti. O dönem takımın başında Pereira vardı. Tarık Çetin, eski hocası Pereira'ya karşı N. Forest maçında rakip oldu.