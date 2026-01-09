TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye Gouiri önerisi! Galatasaray’ın da radarında

Fenerbahçe'nin Gouiri hamlesinde, Tedesco'nun çok yönlü bir hücum oyuncusu talebinin etkili olduğu ifade ediliyor.

PROFiLE BiRE BiR UYUYOR



İtalyan teknik adamın Nkunku ve Lookman gibi, 9 numara hem de "ikinci forvet" rolünü üstlenebilecek bir ismi kadrosunda görmek istediği belirtildi. Forvet, kanat ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen Amine Gouiri'nin bu profile birebir uyduğu vurgulanıyor.