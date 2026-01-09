HaberlerFenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye Gouiri önerisi! Galatasaray’ın da radarında
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda hücum hattında çok yönlü bir profile yönelen Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir isim girdi. Nkunku ve Lookman tarzı bir oyuncu arayan sarı-lacivertlilere, Amine Gouiri'nin önerildiği öğrenildi. Cezayirli yıldız, Galatasaray'ın da radarında. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Ara transfer döneminde Fenerbahçe'de forvet arayışları hız kazandı.
Tedesco'nun raporu doğrultusunda Nkunku ve Lookman profilinde çok yönlü hücum oyuncularına rotayı kıran sarı-lacivertlilere, Galatasaray'ın da gündeminde olan Cezayirli futbolcunun önerildiği belirtildi.
Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin, Marsilya forması giyen Cezayirli golcü Amine Gouiri ile ilgilendiği öğrenildi.
Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, 25 yaşındaki futbolcuyu Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun gündemine taşıdı.
Fenerbahçe'nin Gouiri hamlesinde, Tedesco'nun çok yönlü bir hücum oyuncusu talebinin etkili olduğu ifade ediliyor.
PROFiLE BiRE BiR UYUYOR
İtalyan teknik adamın Nkunku ve Lookman gibi, 9 numara hem de "ikinci forvet" rolünü üstlenebilecek bir ismi kadrosunda görmek istediği belirtildi. Forvet, kanat ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen Amine Gouiri'nin bu profile birebir uyduğu vurgulanıyor.