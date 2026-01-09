CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Gouiri önerisi! Galatasaray'ın da radarında

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye Gouiri önerisi! Galatasaray’ın da radarında

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda hücum hattında çok yönlü bir profile yönelen Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir isim girdi. Nkunku ve Lookman tarzı bir oyuncu arayan sarı-lacivertlilere, Amine Gouiri'nin önerildiği öğrenildi. Cezayirli yıldız, Galatasaray'ın da radarında. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye Gouiri önerisi! Galatasaray’ın da radarında

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'de forvet arayışları hız kazandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye Gouiri önerisi! Galatasaray’ın da radarında

Tedesco'nun raporu doğrultusunda Nkunku ve Lookman profilinde çok yönlü hücum oyuncularına rotayı kıran sarı-lacivertlilere, Galatasaray'ın da gündeminde olan Cezayirli futbolcunun önerildiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye Gouiri önerisi! Galatasaray’ın da radarında

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin, Marsilya forması giyen Cezayirli golcü Amine Gouiri ile ilgilendiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye Gouiri önerisi! Galatasaray’ın da radarında

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, 25 yaşındaki futbolcuyu Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun gündemine taşıdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye Gouiri önerisi! Galatasaray’ın da radarında

Fenerbahçe'nin Gouiri hamlesinde, Tedesco'nun çok yönlü bir hücum oyuncusu talebinin etkili olduğu ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye Gouiri önerisi! Galatasaray’ın da radarında

PROFiLE BiRE BiR UYUYOR

İtalyan teknik adamın Nkunku ve Lookman gibi, 9 numara hem de "ikinci forvet" rolünü üstlenebilecek bir ismi kadrosunda görmek istediği belirtildi. Forvet, kanat ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen Amine Gouiri'nin bu profile birebir uyduğu vurgulanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye Gouiri önerisi! Galatasaray’ın da radarında

Tedesco "evet" derse Fransızlar'la masaya oturulacak

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye Gouiri önerisi! Galatasaray’ın da radarında

Öte yandan Gouiri'ye ezeli rakip Galatasaray'ın da ilgisi sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye Gouiri önerisi! Galatasaray’ın da radarında

BURUK'UN GÖZDESİ

Sarı-Kırmızılı kulübe yakın kaynaklar, Teknik Direktör Okan Buruk'un Cezayirli yıldızı kadrosunda görmek istediğini daha önce dile getirmişti.

