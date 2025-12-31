CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Lewa sesleri

Lewa sesleri

Almanya'da yayın yapan Bild, Robert Lewandowski için sarı-lacivertlilerin istekli olduğunu yazdı. Ayrıca MLS'ten Chicago Fire ve Suudi Arabistan kulüplerinin de devreye girdiğini aktardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lewa sesleri

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Almanya'da yayın yapan Bild'de Robert Lewandowski adı öne çıktı. Polonyalı forvet için sarı-lacivertli takımın devrede olduğu ve temas kuracağı ifade edildi. Lewandowski için Fenerbahçe'nin dışında MLS'ten Chicago Fire ile Suudi Arabistan kulüplerinin de takipte olduğu vurgulandı. Ocak ayında gelişmelerin yaşanacağı kaydedildi. 37 yaşındaki Robert Lewandowski'nin ise geleceğiyle ilgili henüz karar vermediği belirtildi. Deneyimli forvetin, 40 yaşına kadar futbol yaşantısına devam etmek istediği ve kısa sürede geleceğine dair kararını netleştireceği aktarıldı. Barcelona'nın Lewa ile yolları ayırmaya sıcak baktığı, ocak ayında tüm kolaylıkları göstereceği dile getirildi. Dünyaca ünlü futbolcunun Barça ile sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor.

VLAHOVIC DETAYI

Barcelona'nın ocak ayında Dusan Vlahovic'i transfer etmek istediği belirtildi. Marca'da yer alan haberde Barça'nın Juventus'tan Sırp golcü Vlahovic'i alacağı, Robert Lewandowski'nin gidişine de izin vereceği bildirildi. La Liga ekibinin Lewa'yı gözden çıkardığı iddia edildi.

10 GOLE KATKI

Robert Lewandowski, bu sezon Barcelona formasıyla 18 resmi maça çıktı. Polonyalı yıldız rakip filelere 8 gol gönderirken 2 kez de asist yaptı. 37 yaşındaki forvet, bu sezon takımı adına toplamda 10 gole direkt katkı sundu.

G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca!
F.Bahçe'den Mert Günok kararı! Resmi imza...
DİĞER
Trabzonspor ve Galatasaray'dan Gazze çağrısı! "Zulmün karşısında, mazlumun yanındayız"
Uyuşturucu yazışmaları ortaya çıkan Timur Savcı'nın cep telefonuna el konuldu
G.Saray'ın orta sahası Komşu'dan!
Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı 02:01
Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı 02:01
Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! 01:14
Old Trafford'da kazanan çıkmadı! Old Trafford'da kazanan çıkmadı! 01:14
Chelsea'ye Bournemouth şoku! Chelsea'ye Bournemouth şoku! 01:14
Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! 01:13
Daha Eski
Old Trafford'da kazanan çıkmadı! Old Trafford'da kazanan çıkmadı! 01:08
Chelsea'ye Bournemouth şoku! Chelsea'ye Bournemouth şoku! 00:46
G.Saray ve Trabzonspor'dan Filistin çağrısı! G.Saray ve Trabzonspor'dan Filistin çağrısı! 00:14
Lookman'dan transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray... Lookman'dan transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray... 00:14
Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken... Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken... 00:14
Milan’dan Icardi planı! Milan’dan Icardi planı! 00:14