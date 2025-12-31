Lewa sesleri

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Almanya'da yayın yapan Bild'de Robert Lewandowski adı öne çıktı. Polonyalı forvet için sarı-lacivertli takımın devrede olduğu ve temas kuracağı ifade edildi. Lewandowski için Fenerbahçe'nin dışında MLS'ten Chicago Fire ile Suudi Arabistan kulüplerinin de takipte olduğu vurgulandı. Ocak ayında gelişmelerin yaşanacağı kaydedildi. 37 yaşındaki Robert Lewandowski'nin ise geleceğiyle ilgili henüz karar vermediği belirtildi. Deneyimli forvetin, 40 yaşına kadar futbol yaşantısına devam etmek istediği ve kısa sürede geleceğine dair kararını netleştireceği aktarıldı. Barcelona'nın Lewa ile yolları ayırmaya sıcak baktığı, ocak ayında tüm kolaylıkları göstereceği dile getirildi. Dünyaca ünlü futbolcunun Barça ile sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor.

VLAHOVIC DETAYI

Barcelona'nın ocak ayında Dusan Vlahovic'i transfer etmek istediği belirtildi. Marca'da yer alan haberde Barça'nın Juventus'tan Sırp golcü Vlahovic'i alacağı, Robert Lewandowski'nin gidişine de izin vereceği bildirildi. La Liga ekibinin Lewa'yı gözden çıkardığı iddia edildi.

10 GOLE KATKI

Robert Lewandowski, bu sezon Barcelona formasıyla 18 resmi maça çıktı. Polonyalı yıldız rakip filelere 8 gol gönderirken 2 kez de asist yaptı. 37 yaşındaki forvet, bu sezon takımı adına toplamda 10 gole direkt katkı sundu.