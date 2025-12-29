Karouani iddiası

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. "Africafoot"un özel haberine göre; sarı-lacivertliler, Utrecht forması giyen Faslı sol bek Souffian El Karouani'yi transfer etmek için girişimlere başladı. 25 yaşındaki sol bekin Hollanda ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bunu fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe'nin Utrecht'le görüşmelere başladığı ve teklif yaptığı ortaya çıktı.

TEKLİFLER VAR

Fas Milli Takımı'nın da formasını giyen Karouani'ye Avrupa'dan birçok kulübün ilgisi var. Ancak Fenerbahçe'nin teklifinin mali anlamda daha cazip olduğu vurgulandı. Oyuncunun kış transfer döneminde Hollanda ekibinden ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Souffian El Karouani'nin transferi halinde ise Fenerbahçe'nin Archie Brown'la yollarını ayıracağı belirtildi. Bu transferin yılbaşından sonra netleşmesi bekleniyor.

BU SEZON 15 ASİSTİ VAR

Faslı oyuncu, bu sezon Utrecht formasıyla Eredivsie'de 16, Avrupa Ligi'nde 6, Avrupa Ligi Elemeleri'nde 6 ve KNVB Beker'de 1 maça çıktı. Toplamda 2 bin 502 dakika sahada kalan Karouani, 3 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu.

BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ

Souffian El Karouani'yi bir dönem Beşiktaş da transfer etmek istemiş ancak siyah-beyazlılar, o dönem oyuncu için anlaşma sağlayamamıştı.