CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Karouani iddiası

Karouani iddiası

Fenerbahçe’nin Utrecht forması giyen Souffian El Karouani’yi gündemine aldığı ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Faslı futbolcu için teklif yaptığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Karouani iddiası

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. "Africafoot"un özel haberine göre; sarı-lacivertliler, Utrecht forması giyen Faslı sol bek Souffian El Karouani'yi transfer etmek için girişimlere başladı. 25 yaşındaki sol bekin Hollanda ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bunu fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe'nin Utrecht'le görüşmelere başladığı ve teklif yaptığı ortaya çıktı.

TEKLİFLER VAR

Fas Milli Takımı'nın da formasını giyen Karouani'ye Avrupa'dan birçok kulübün ilgisi var. Ancak Fenerbahçe'nin teklifinin mali anlamda daha cazip olduğu vurgulandı. Oyuncunun kış transfer döneminde Hollanda ekibinden ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Souffian El Karouani'nin transferi halinde ise Fenerbahçe'nin Archie Brown'la yollarını ayıracağı belirtildi. Bu transferin yılbaşından sonra netleşmesi bekleniyor.

BU SEZON 15 ASİSTİ VAR

Faslı oyuncu, bu sezon Utrecht formasıyla Eredivsie'de 16, Avrupa Ligi'nde 6, Avrupa Ligi Elemeleri'nde 6 ve KNVB Beker'de 1 maça çıktı. Toplamda 2 bin 502 dakika sahada kalan Karouani, 3 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu.

BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ

Souffian El Karouani'yi bir dönem Beşiktaş da transfer etmek istemiş ancak siyah-beyazlılar, o dönem oyuncu için anlaşma sağlayamamıştı.

G.Saray'dan stopere 3 aday birden!
29 Aralık altın fiyatları canlı takip
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Son dakika: Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 7 polis yaralandı
IDEFIX - REKLAM
F.Bahçe'nin istediği yıldıza G.Saray kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Lemina müjdesi! G.Saray'a Lemina müjdesi! 01:47
G.Saray'a Lemina müjdesi! G.Saray'a Lemina müjdesi! 01:46
G.Saray'dan sürpriz hamle! Icardi'nin yerine... G.Saray'dan sürpriz hamle! Icardi'nin yerine... 00:49
İşte Fırtına'nın Oğuz Aydın için yaptığı teklif! İşte Fırtına'nın Oğuz Aydın için yaptığı teklif! 00:49
Zaniolo hakkında flaş itiraf! Zaniolo hakkında flaş itiraf! 00:49
F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim 00:49
Daha Eski
F.Bahçe'den kaleye sürpriz hamle! F.Bahçe'den kaleye sürpriz hamle! 00:49
Ruben Neves R. Madrid’e önerildi! Ruben Neves R. Madrid’e önerildi! 00:49
İşte Goretzka'nın transfer bedeli! İşte Goretzka'nın transfer bedeli! 00:49
G.Saray'da ayrılık var! 'Kendine takım bul' G.Saray'da ayrılık var! 'Kendine takım bul' 00:49
Beşiktaş’ta Salih'in alternatifi belli oldu! Beşiktaş’ta Salih'in alternatifi belli oldu! 00:49
Beşiktaş'a transferde kötü haber! Beşiktaş'a transferde kötü haber! 00:49