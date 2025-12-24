Fenerbahçe Diego Carlos için kararını verdi! Gelecek sezon...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Aston Villa'dan transfer ettiği ancak bekleneni veremeyen Diego Carlos'u sezon başında Serie A ekibi Como'ya kiralamıştı. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı stoperi ile ilgili aldığı kararı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 15:06 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 16:08
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkatleri çekti.

Çok sayıda yıldız ismi renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde birçok isimle de yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'de sezon öncesi takımdan ayrılan isimlerden biri de Diego Carlos olmuştu.

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı savunma oyuncusunu 2.8 milyon Euro karşılığında Serie A ekibi Como'ya kiralamıştı.

32 yaşındaki stoper, İtalyan ekibinde süre aldığı dakikalarda gösterdiği performansla beğeni topladı.

İtalyan basını, sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcuyla ilgili bir haber yayımladı.

Tuttomercato'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, sezon sonunda takıma geri dönecek olan Diego Carlos'u bonservisiyle göndermek istiyor.

Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki yaz transfer döneminde uygun bir teklif gelmesi halinde Brezilyalı oyuncuyu elden çıkaracağı yazıldı.

Diego Carlos'un bonservis bedelinin yaklaşık 5 milyon Euro olacağı ve Como'nun oyuncuyu elinde tutmak istiyorsa Fenerbahçe ile en kısa sürede görüşmelere başlaması gerektiği belirtildi.

