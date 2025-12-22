CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe 20 yıl sonra başardı

20 yıl sonra başardı

Tedesco yönetiminde Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk yarısını namağlup bitirdi. Sarı-kanarya bunu en son 2005 2006 sezonunda Christoph Daum ile başarmıştı. Sarı lacivertliler, tarihinde ise üçüncü kez bu başarıyı elde etti

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Süper Lig'de ilk yarının son maçında Eyüpspor'u deplasmanda Talisca, Asensio ve Duran'ın golleriyle 3-0 yenen Fenerbahçe, sezonun ilk devresini namağlup kapattı. Oynadığı 17 maçın 11'ini kazanan ve 6'sından beraberlikle ayrılan ve de hiç yenilmeyen sarı-lacivertliler, tam tamına 20 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı. Fenerbahçe en son 2005-2006'da Christoph Daum önderliğinde sezonun ilk 17 maçını kaybetmemiş ve ligin ilk bölümünü yenilgisiz kapatmıştı.

BEŞİKTAŞ 6 GALATASARAY 2 KEZ

Fenerbahçe, profesyonel liglerin başladığı tarihten itibaren bunu üçüncü kez başardı. Sarı-lacivertliler, Daum öncesinde ise; 1964-65 sezonunda ilk yarıyı yenilgisiz tamamlamıştı. Sarı-kanarya, bu istatistikte ezeli rakibi Galatasaray'ı geride bıraktı. Sarı-kırmızılılar, tarihinde; 2024-25 ve 1985-86 sezonlarında ilk yarıları namağlup tamamladı. Beşiktaş ise; 1985-86, 1988- 89, 1990-91, 1991-92,

2002-03 ve 2003- 04 sezonlarında ilk yarıları yenilgi yüzü görmeden bitirdi.

DURAN ÜÇÜNCÜ KEZ ATTI

Jhon Duran, Eyüpspor karşısında bu sezon ligdeki üçüncü golünü attı. Kolombiyalı oyuncu daha önce ligdeki Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde ağları havalandırmış ve bu maçlarda Fenerbahçe'ye dört puan kazandırmıştı. Duran, Şampiyonlar Ligi Elemesi'ndeki Feyenoord mücadelesinde de gol atmıştı.

SON ÜÇ MAÇTA GOL YEMEDİ

Sarı-lacivertliler Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup tamamlarken, son üç maçta da kalesinde gol görmedi. Fenerbahçe bu periyotta UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı 4-0 mağlup etti. Süper Lig'de ise Konyaspor'u 4-0 yenen sarı-lacivertliler, Eyüpspor'u ise 3-0 mağlup etti. Bu 3 maçta 11 kez rakip ağları havalandırdı.

