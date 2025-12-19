Fenerbahçe'de En Nesyri'nin transferi için o görüşme ortaya çıktı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ara transferde kadrosuna önemli takviyeler yapması beklenen Fenerbahçe'de sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Sarı lacivertlilerin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri için Devin Özek'in transfer görüşmesine gittiği öğrenildi. İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 06:50
Fenerbahçe Youssef En Nesyri'yi elden çıkarmak için yoğun uğraş veriyor. Sarı-Lacivertliler'in Sportif Direktörü Devin Özek'in En Nesyri'nin transferi için Suudi Arabistan'a gittiği ve burada görüşmelerde bulunduğu ortaya çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre; Özek'in daha sonra da Katar'a geçerek En Nesyri için transfer görüşmelerinde bulunması bekleniyor. Körfez ekiplerinin yoğun ilgi gösterdiği En Nesyri ile ilgili devre arasında yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe, Faslı golcünün satışından gelen parayla 9 numara transferini gerçekleştirmek istiyor. Bu sezon Fenerbahçe'de 25 maça çıkan 28 yaşındaki golcü, 8 kez fileleri havalandırırken takımına 1 asistlik katkıda bulundu.

