Fenerbahçe'de En Nesyri'nin transferi için o görüşme ortaya çıktı!

Fenerbahçe Youssef En Nesyri'yi elden çıkarmak için yoğun uğraş veriyor. Sarı-Lacivertliler'in Sportif Direktörü Devin Özek'in En Nesyri'nin transferi için Suudi Arabistan'a gittiği ve burada görüşmelerde bulunduğu ortaya çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre; Özek'in daha sonra da Katar'a geçerek En Nesyri için transfer görüşmelerinde bulunması bekleniyor. Körfez ekiplerinin yoğun ilgi gösterdiği En Nesyri ile ilgili devre arasında yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.