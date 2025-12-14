Asensio müjdesi

Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio son haftalarda sergilediği performansla takımın en önemli kozu olduğunu gösterdi. Sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Brann deplasmanına götürülmeyen İspanyol futbolcu, yarın oynanacak olan Konyaspor mücadelesine saklandı. Dün gerçekleştirilen antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalarda yer alan 29 yaşındaki futbolcunun tamamen iyileştiği ve keyfinin de yerinde olduğu gözlendi. Bu durum teknik direktör Tedesco'yu da çok mutlu etti.

Oyuncusunu yarın ilk 11'de sürmeye hazırlanan başarılı çalıştırıcı, ondan çok şey bekliyor. Süper Lig'de sahaya çıktığı son 7 maçın 6'sında skor katkısı sağlayan İspanyol yıldız, sadece G.Saray derbisini boş geçti. Kalan 6 maçta 5 gole imzasını atan Asensio, 3 de asist yaparak toplamda 8 kez tabelanın değişmesine etki etti. Takımının en formda isimlerinden birisi olan Asensio, Norveç deplasmanına gitmediği için arkadaşlarına oranla daha fazla dinlenme fırsatı buldu ve tamamen Konyaspor mücadelesine odaklandı.