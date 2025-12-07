Skriniar kafasını çalıştırdı

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de Milan Skriniar savunmadaki başarılı performansını golle taçlandırdı. Tandemi Yiğit Efe Demir ile birlikte defansta kritik müdahaleleri ile dikkat çeken Slovak stoper, 64. dakikada sahneye çıktı. Asensio'nun kullandığı kornerde iyi yükselen 30 yaşındaki futbolcu, topu kafayla ağlara gönderdi. Skriniar kritik gol sonrası sevincini yedek kulübesindeki takım arkadaşları ile paylaştı. Sarı-lacivertli savunmacı, Chobani Stadı'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Kocaelispor müsabakasında perdeyi açan golü yine kafayla atmıştı. Skriniar maç sonrası şöyle konuştu: "Çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Bazı maçlar vardır iyi oynayamazsınız, ama mücadele etmeniz gerekir. Bu maçta maalesef kalemizde gol gördük. Bu golü yemememiz gerekiyordu.