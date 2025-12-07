Fenerbahçe'de Nelson Semedo'nun son durumu belli oldu!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Nelson Semedo'nun hastanede yapılan MR görüntülemesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dün deplasmanda oynanan RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Portekizli futbolcu Nelson Semedo'nun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Nelson Semedo'nun dün oynanan Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

A Spor'un haberine göre; Nelson Semedo, sakatlığı sebebiyle sahalardan 3-4 hafta uzak kalacak.