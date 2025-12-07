CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Nelson Semedo'nun son durumu belli oldu!

Son dakika haberi: Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçında sakatlık yaşayan Nelson Semedo'nun son durumuyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 14:34 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 14:50
Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Nelson Semedo'nun hastanede yapılan MR görüntülemesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dün deplasmanda oynanan RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Portekizli futbolcu Nelson Semedo'nun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Nelson Semedo'nun dün oynanan Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

A Spor'un haberine göre; Nelson Semedo, sakatlığı sebebiyle sahalardan 3-4 hafta uzak kalacak.

