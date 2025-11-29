Yiğit 'Demir' gibi

Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yiğit Efe Demir, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Ferencvaros karşılaşmasında ilk kez sarı-lacivertli formayla bir maça ilk 11 başladı. Savunmadaki cezalar ve sakatlıklar nedeniyle görev alan 21 yaşındaki oyuncu, sergilediği performansla hem taraftarlardan hem de camiadan alkış aldı. 76. dakika sahada kalan Yiğit Efe, istatistiklerde de ön plana çıktı. Genç stoper, sahada kaldığı süre boyunca 63 kez topla buluştu, yaptığı 55 pasın 52'sinde isabet sağlayarak yüzde 94,5 pas başarısı yakaladı. Ayrıca 10 ikili mücadelenin 6'sını kazanırken, 8 hava topunun 5'inde rakibine üstünlük kurdu ve karşılaşmada en fazla hava topu kazanan isim oldu. Savunmada da etkili bir görüntü çizen Yiğit Efe, 3 kez sahipsiz top kazanarak takımının dirençli oyununa önemli katkı verdi.

TEDESCO ÖVDÜ

Yiğit Efe Demir'in performansını değerlendiren Domenico Tedesco, "Hem onun için hem takım için çok mutluyum. Kolay değildir, sezon boyunca maç ritminiz olmadan böyle bir rakibe karşı oynamak. Kendisiyle gurur duyuyorum" dedi.