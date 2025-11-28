Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken paylaşım!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de son dönemde gösterdiği performans ile yıldızlaşan Marco Asensio, resmi sosyal medya hesabından sarı-lacivertli ekibin 1 Aralık'ta Galatasaray ile kozlarını paylaşacağı derbi öncesi dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 14:43
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 5. haftasında Kadıköy'de Macaristan ekibi Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu mücadelenin ardından gözünü 1 Aralık Pazartesi günü Galatasaray ile oynayacağı derbi maçına çevirdi. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerde son zamanlarda gösterdiği performans ile yıldızlaşan Marco Asensio'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. İspanyol futbolcu resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "See you on monday" (Pazartesi görüşürüz) İfadelerine yer verdi.

İŞTE O PAYLAŞIM

Arda ile Kenan takım arkadaşı mı oluyor?
