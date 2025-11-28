Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken paylaşım!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 5. haftasında Kadıköy'de Macaristan ekibi Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu mücadelenin ardından gözünü 1 Aralık Pazartesi günü Galatasaray ile oynayacağı derbi maçına çevirdi. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerde son zamanlarda gösterdiği performans ile yıldızlaşan Marco Asensio'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. İspanyol futbolcu resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "See you on monday" (Pazartesi görüşürüz) İfadelerine yer verdi.

İŞTE O PAYLAŞIM