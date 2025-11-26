CANLI SKOR ANA SAYFA
Tedesco çıkmazda

Tedesco çıkmazda

Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-2 yenerek lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, yarın Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile karşılaşacak. Bu kritik sınav öncesinde sarı-lacivertlilerde ciddi eksikler bulunuyor. Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred sarı kart cezalısı.
Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski sakat. Rodrgio Becao, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş ve Emre Mor ise Avrupa listesinde yok. İrfan Can Kahveci'yle Cenk Tosun da kadro dışı...

26 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Tedesco çıkmazda

Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-2 yenerek lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, yarın Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile karşılaşacak. Bu kritik sınav öncesinde sarı-lacivertlilerde ciddi eksikler bulunuyor. Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred sarı kart cezalısı.

Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski sakat. Rodrgio Becao, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş ve Emre Mor ise Avrupa listesinde yok. İrfan Can Kahveci'yle Cenk Tosun da kadro dışı...

Hal böyle olunca Domenico Tedesco, kadroyu oluşturmakta zorlanıyor. Özellikle savunma hattında sıkıntı büyük. Skriniar'ın yanında ya Mert Müldür ya Alvarez ya da genç Yiğit oynayacak.

Tedesco'nun büyük oranda Skriniar-Mert ikilisini stoperde değerlendirmesi bekleniyor.

Çünkü Alvarez stopere geçerse orta alan boş kalacak. Meksikalıyı orta alanda değerlendirmek isteyen Tedesco, partnerini ise Asensio yapacak.

10 numarada Talisca'nın başlaması bekleniyor.

