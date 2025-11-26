CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Avrupa'da Kadıköy performansına güveniyor

Fenerbahçe Avrupa'da Kadıköy performansına güveniyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Macaristan ekibi Ferencvaros'u ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'deki performansına güveniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 11:11
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Avrupa'da Kadıköy performansına güveniyor

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Fenerbahçe, özellikle son dönemde iç saha maçlarında Avrupalı rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

Geride kalan 3 sezonda Avrupa'da tur atlamayı başaran sarı-lacivertliler, 1 kez çeyrek final oynarken 2 kez son 16 turunda boy gösterdi.

SON DÖNEMDE DAHA İYİ

Fenerbahçe, son yıllarda Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarında etkileyici bir performansa imza attı.

Sarı-lacivertliler, 2022-2023 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e kaybettiği maçın ardından evinde oynadığı 26 Avrupa kupası maçında sadece 3 kez yenildi.

Söz konusu müsabakaların 18'ini kazanan Fenerbahçe, 5 maçta da rakipleriyle berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler, bu maçlarda Slovacko, Austria Wien, Dinamo Kiev, AEK Larnaca, Sevilla, Zimbru, Maribor, Twente, Nordsjaelland, Ludogorets, Spartak Trnava, Olympiakos, Lugano, Union Saint-Giollis, Anderlecht, Feyenoord, Nice ve Stuttgart'a karşı galip gelirken, Rennes, Lille, Manchester United, Olimpik Lyon ve Benfica ile berabere kaldı.

Fenerbahçe, Union Saint-Giollis, Athletic Bilbao ve Rangers'a ise boyun eğdi.

4 FARKLI TEKNİK ADAM GÖREV ALDI

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında son dönemki iç saha maçlarına 4 farklı teknik direktör yönetiminde çıktı.

Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonunda Jorge Jesus, 2023-24 sezonunda İsmail Kartal, geçen sezon Jose Mourinho, bu sezon ise önce Jose Mourinho, ardından da Domenico Tedesco yönetiminde maçlarını oynadı.

Jesus yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkan ve son 16 turunda İspanya'nın Sevilla ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 mağlup olduğu maçın rövanşını 1-0 kazansa da elenen taraf oldu.

İsmail Kartal yönetiminde UEFA Konferans Ligi'nde boy gösteren sarı-lacivertliler, çeyrek finalde penaltı atışları sonucunda Olympiakos'a elendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezon lig aşamasını 24. tamamlayıp üst tura yükselen Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht'i eleyerek son 16 turuna kaldı. Bu turda İskoçya'nın Rangers ekibiyle karşılaşan Fenerbahçe, iç sahada 3-1 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda 2-0 kazanarak maçı uzatmalara götürdü. Fenerbahçe penaltı atışları sonucunda elenerek Avrupa'ya veda etti.

Sarı-lacivertliler, Mourinho yönetiminde bu sezon da Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 3. eleme turunda saf dışı bırakırken, Benfica'ya elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Fenerbahçe, teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde ise iç sahada oynadığı 2 UEFA Avrupa Ligi maçını kazanmayı başardı.

İÇ SAHADA 146 MAÇTA 76 GALİBİYET

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 146 maçta 76 galibiyet elde etti.

Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası mücadelesinden bu yana iç sahadaki 146 maçta 76 galibiyetin yanı sıra 32 beraberlik ve 38 yenilgi yaşadı.

İç saha maçlarında rakip fileleri 215 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 139 gole engel olamadı.

AVRUPA KUPALARINDA KADIKÖY'DE OYNANAN MAÇLAR

Sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarında ev sahibi olarak çıktığı maçlar şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

UEFA Kupası

27

14

4

9

UEFA Avrupa Ligi

49

28

14

7

Şampiyon Kulüpler Kupası

16

6

3

7

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme

21

9

8

4

UEFA Şampiyonlar Ligi

20

9

2

9

Kupa Galipleri Kupası

4

3

1

0

UEFA Konferans Ligi

9

7

0

2

TOPLAM

146

76

32

38

İDEFIX-Reklam
Tedesco kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Ferencvaros maçı 11'i
DİĞER
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu gözden düştü! Gelen teklifler değerlendirilecek...
Abdullah Öcalan’ın SDG’ye mesajı… Mazlum Abdi’nin bahanesi kalmadı!
G.Saray tarihi rekoru elinden kaçırdı!
G.Saray'dan acil transfer planı! İşte Cimbom'un yeni yıldızı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe hazırlıklarına başladı! Göztepe hazırlıklarına başladı! 10:49
F.Bahçe 5 milyar liralık bedelli sermaye artırımı kararı aldı F.Bahçe 5 milyar liralık bedelli sermaye artırımı kararı aldı 10:49
PSG-Tottenham maçı detayları! PSG-Tottenham maçı detayları! 10:48
EuroLeague Monaco - Anadolu Efes maçı bilgileri! EuroLeague Monaco - Anadolu Efes maçı bilgileri! 10:36
Sivasspor hukuki süreç başlatacak! Sivasspor hukuki süreç başlatacak! 10:34
Tedesco kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Ferencvaros maçı 11'i Tedesco kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Ferencvaros maçı 11'i 10:30
Daha Eski
Lakers'ta Doncic şov! Lakers'ta Doncic şov! 10:29
Rafa Silva uzlaşmaya açık! Rafa Silva uzlaşmaya açık! 10:25
F.Bahçe'den Skriniar kararı! F.Bahçe'den Skriniar kararı! 10:11
Mehmet Kaya aday olacağını açıkladı! Mehmet Kaya aday olacağını açıkladı! 10:10
Atletico Madrid-Inter maçı detayları! Atletico Madrid-Inter maçı detayları! 10:04
Premier Lig devleri milli yıldızın peşinde! Premier Lig devleri milli yıldızın peşinde! 09:49