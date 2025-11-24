Marco Asensio İspanya'da gündem oldu! Çaykur Rizespor maçı sonrası...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 geriye düştüğü maçta 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Marco Asensio, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla yıldızlaştı. İspanyol yıldız, Çaykur Rizespor maçında gösterdiği performansla ülkesinde de gündem oldu. İşte atılan manşetler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Yıldız futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla takımının 3 puanı almasında başrol oynadı.
Asensio'nun bu performansı ülkesi İspanya'da da gündem oldu. İspanya'nın önde gelen spor gazeteler, tecrübeli futbolcunun Çaykur Rizespor maçındaki performansına geniş yer verdi. İşte atılan manşetler...
AS: Asensio kariyerinin en tuhaf golünü attı: İspanyol oyuncunun kullandığı teknik hayranlık uyandırıyor
