Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Marco Asensio İspanya'da gündem oldu! Çaykur Rizespor maçı sonrası...

Marco Asensio İspanya'da gündem oldu! Çaykur Rizespor maçı sonrası...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 geriye düştüğü maçta 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Marco Asensio, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla yıldızlaştı. İspanyol yıldız, Çaykur Rizespor maçında gösterdiği performansla ülkesinde de gündem oldu. İşte atılan manşetler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 12:29
Marco Asensio İspanya'da gündem oldu! Çaykur Rizespor maçı sonrası...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Marco Asensio İspanya'da gündem oldu! Çaykur Rizespor maçı sonrası...

Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadeleden 5-2 galip ayrılarak kritik Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı ve sarı-kırmızılılarla olan 1 puanlık farkı korudu.

Marco Asensio İspanya'da gündem oldu! Çaykur Rizespor maçı sonrası...

Fenerbahçe'de Karadeniz ekibi karşısında alınan galibiyeti mimarı Marco Asensio oldu.

Marco Asensio İspanya'da gündem oldu! Çaykur Rizespor maçı sonrası...

Yıldız futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla takımının 3 puanı almasında başrol oynadı.

Marco Asensio İspanya'da gündem oldu! Çaykur Rizespor maçı sonrası...

Asensio'nun bu performansı ülkesi İspanya'da da gündem oldu. İspanya'nın önde gelen spor gazeteler, tecrübeli futbolcunun Çaykur Rizespor maçındaki performansına geniş yer verdi. İşte atılan manşetler...

Marco Asensio İspanya'da gündem oldu! Çaykur Rizespor maçı sonrası...

AS: Asensio kariyerinin en tuhaf golünü attı: İspanyol oyuncunun kullandığı teknik hayranlık uyandırıyor

Marco Asensio İspanya'da gündem oldu! Çaykur Rizespor maçı sonrası...

MARCA: Asensio durdurulamıyor: Muhteşem geri dönüşte iki gol attı

Marco Asensio İspanya'da gündem oldu! Çaykur Rizespor maçı sonrası...

MUNDO DEPORTIVO: Durdurulamaz Asensio: Fenerbahçe'nin galibiyetinde iki gol ve bir asist

Marco Asensio İspanya'da gündem oldu! Çaykur Rizespor maçı sonrası...

ULTIMA HORA: Marco Asensio'nun iki golü Fenerbahçe'yi coşturdu

