Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından şunları söyledi: "Devre arasında oyunculara sakin olmalarını panik yapmamalarını söyledi. Bütün takım olarak alınmış bir galibiyet. Takım içindeki enerjiyi görüyorsunuz. Her oyuncu aynıdır. Maalesef 11 oyuncuyla sahaya çıkabiliyorum. İmkanım olsa herkesi oyantırdım. Bu galibiyet kalitemizin ürünü. Mutluyum. Futbolda sevinciniz kısa sürer. 1 saat daha sevinebiliriz. Sonrasında Ferençvaroş maçımız var. Galatasaray derbisiyle alakalı konuşmayı tercih etmiyorum. Aklım bu maçta Galatasaray maçında değil."
