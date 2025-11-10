Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran 10 Kasım için düzenlenen törende konuştu!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 10 Kasım Fenerbahçe Vapuru'nda düzenlenen törende konuştu:

Saran açıklamasında, "Çok önemli bir etkinlik. Bunu bizden önce yapan yönetimi tebrik ediyorum. Bize de ilk defa nasip oldu. Bu inşallah senelerce devam edecek, bizden sonra da devam edecek. Çok önemli bir etkinlik. Bunun bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyoruz.

Fenerbahçe her yerde. Tribünlerde, sahada, kulüpte her yerde Fenerbahçeli çocuklarımızın hepsi Atatürkçü. Bundan gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.