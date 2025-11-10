CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran 10 Kasım için düzenlenen törende konuştu!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran 10 Kasım için düzenlenen törende konuştu!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü için düzenlenen törende konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 12:17
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran 10 Kasım için düzenlenen törende konuştu!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 10 Kasım Fenerbahçe Vapuru'nda düzenlenen törende konuştu:

Saran açıklamasında, "Çok önemli bir etkinlik. Bunu bizden önce yapan yönetimi tebrik ediyorum. Bize de ilk defa nasip oldu. Bu inşallah senelerce devam edecek, bizden sonra da devam edecek. Çok önemli bir etkinlik. Bunun bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyoruz.

Fenerbahçe her yerde. Tribünlerde, sahada, kulüpte her yerde Fenerbahçeli çocuklarımızın hepsi Atatürkçü. Bundan gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Eski hakemler değerlendirdi! Osimhen'in iptal edilen golü...
Çakar'dan flaş hakem eleştirisi! "Ona yakışmadı"
DİĞER
Trabzonspor'a çok yönlü yıldız! Fırtına'dan sürpriz hamle...
Başkan Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: "Atatürk maskesi takana da hakaret edene de karşıyız"
Beşiktaş'tan Cengiz Ünder kararı!
Fenerbahçe'de Lewandowski transferine dev rakip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adalı'dan 10 Kasım mesajı! Adalı'dan 10 Kasım mesajı! 12:09
Beşiktaş'tan Cengiz Ünder kararı! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder kararı! 11:56
Alperen yine "double-double" yaptı! Alperen yine "double-double" yaptı! 11:37
İspanya-Türkiye maçı ne zaman? İspanya-Türkiye maçı ne zaman? 11:36
Eski hakemler değerlendirdi! Osimhen'in iptal edilen golü... Eski hakemler değerlendirdi! Osimhen'in iptal edilen golü... 11:30
Futbolda bahis soruşturmasında sıcak gelişme! Futbolda bahis soruşturmasında sıcak gelişme! 11:06
Daha Eski
Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, hangi kanalda? 10:16
Çakar'dan flaş hakem eleştirisi! "Ona yakışmadı" Çakar'dan flaş hakem eleştirisi! "Ona yakışmadı" 10:16
Türkiye Bulgaristan maçı biletleri satışta! Türkiye Bulgaristan maçı biletleri satışta! 09:50
Mourinho bu sefer hakemin üzerine yürüdü! Mourinho bu sefer hakemin üzerine yürüdü! 09:37
Spor camiasından 10 Kasım paylaşımları Spor camiasından 10 Kasım paylaşımları 09:25
Flaş F.Bahçe yorumu! "Şampiyon olacağını düşünüyorum" Flaş F.Bahçe yorumu! "Şampiyon olacağını düşünüyorum" 08:48