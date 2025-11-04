CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’de Tedesco farkı! Başarının sırrı bu 7 maddede gizli

Fenerbahçe’de Tedesco farkı! Başarının sırrı bu 7 maddede gizli

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgârı esiyor. İtalyan teknik adam, kariyerinin en iyi başlangıcına imza atarken takımını yeniden zirve yarışına taşıdı. İşte sarı-lacivertlilerin yükselişinin perde arkası... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 08:56
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe’de Tedesco farkı! Başarının sırrı bu 7 maddede gizli

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek zirve yarışında kritik bir galibiyet elde etti. İlk haftalarında eleştirilerin hedefinde olan Domenico Tedesco, sessizliğini sahada bozdu.

Fenerbahçe’de Tedesco farkı! Başarının sırrı bu 7 maddede gizli

Sabah'ta yer alan habere göre 40 yaşındaki teknik adam, son 7 maçta 6 galibiyet alarak adeta Fenerbahçe'yi ayağa kaldırdı ve kariyerinin en iyi başlangıcını yaptı. İşte Tedesco'nun başarı reçetesi...

Fenerbahçe’de Tedesco farkı! Başarının sırrı bu 7 maddede gizli

1. YEDEKLERDEN GELEN KATKI

Tedesco, geniş kadrosunun meyvesini yedek kulübesinden aldı. Sonradan oyuna giren futbolcular 4 gol ve 2 asistle skora doğrudan katkı verdi. Beşiktaş maçında galibiyeti getiren gol de sonradan oyuna giren Duran'dan geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe’de Tedesco farkı! Başarının sırrı bu 7 maddede gizli

2. KARİYER REKORU

Fenerbahçe ile ligde ilk 8 haftada 18 puan toplayan Tedesco, kulüp kariyerindeki en iyi başlangıcını yaptı. Önceki rekoru, Alman 3. Lig ekibi Erzgebirge Aue'de topladığı 17 puandı.

Fenerbahçe’de Tedesco farkı! Başarının sırrı bu 7 maddede gizli

3. İSTATİSTİKLERDE ZİRVEDE

Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde ligde 8 temel istatistikte lider konumda: Maç başı gol (1.9), topa sahip olma (%61), isabetli pas (438), şut (18.3), isabetli şut (7.8), rakip ceza sahasında topla buluşma (29.5) ve önde top kazanma (11.1) gibi alanlarda rakiplerine fark attı.

Fenerbahçe’de Tedesco farkı! Başarının sırrı bu 7 maddede gizli

4. İSMAİL YÜKSEK YENİDEN DOĞDU

Mourinho döneminde gözden düşen İsmail Yüksek, Tedesco ile yeniden parladı. 26 yaşındaki milli futbolcu, gücü ve savaşçı yapısıyla dikkat çekerken ligin en fazla ikili mücadele kazanan orta sahası (63) oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe’de Tedesco farkı! Başarının sırrı bu 7 maddede gizli

5. TALISCA'YA GÜVENİN KARŞILIĞI

Sezonun ilk haftalarında yalnızca 1 gol atan Anderson Talisca, taraftarın tepkisine rağmen Tedesco'nun vazgeçmediği isimlerden biri oldu. İtalyan hoca, Brezilyalı yıldızın özgüvenini geri kazandırdı; Talisca son 5 maçta 4 gol kaydetti.

Fenerbahçe’de Tedesco farkı! Başarının sırrı bu 7 maddede gizli

6. KADRO İSTİKRARI

Fenerbahçe'nin başarısında istikrar da önemli bir rol oynadı. Tedesco, savunmada Skriniar-Oosterwolde ikilisini bozmadı; orta sahada Alvarez-İsmail-Asensio üçlüsünü korudu. Kanatlarda ise Nene ve Kerem Aktürkoğlu'na güvenmeye devam etti.

Fenerbahçe’de Tedesco farkı! Başarının sırrı bu 7 maddede gizli

7. YENİ TRANSFERLERİN ETKİSİ

Sarı-lacivertliler, bu sezon lig ve Avrupa'da attığı 31 golün 13'ünü yeni transferlerinden buldu. Yani takımın gollerinin %42'sinde yeni oyuncuların imzası var. Asensio ve Kerem Aktürkoğlu üçer golle ön plana çıktı.

G.Saray'dan ara transfer bombası! Bunu kimse beklemiyordu
G.Saray'a şok haber! Ajax maçında olmayacak
DİĞER
İlayda Çevik anlattı: Mental olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçti
CHP'li İBB veri skandalında rapor ortaya çıktı: İstanbul'un anahtarını Hintlilere verdiler
Merih Demiral'dan flaş transfer açıklaması!
G.Saray'dan Lookman hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Merih Demiral'dan flaş transfer açıklaması! Merih Demiral'dan flaş transfer açıklaması! 09:31
F.Bahçe'de flaş transfer gelişmesi! İsmail Yüksek... F.Bahçe'de flaş transfer gelişmesi! İsmail Yüksek... 09:27
Olympiakos-PSV Eindhoven maçı detayları! Olympiakos-PSV Eindhoven maçı detayları! 09:23
Alperen Şengün’den müthiş performans! Alperen Şengün’den müthiş performans! 09:17
Napoli-Eintracht Franfurt maçı detayları! Napoli-Eintracht Franfurt maçı detayları! 09:10
G.Saray'a şok haber! Ajax maçında olmayacak G.Saray'a şok haber! Ajax maçında olmayacak 09:06
Daha Eski
Orkun'dan takım arkadaşlarına: Hakkınızı helal edin Orkun'dan takım arkadaşlarına: Hakkınızı helal edin 09:02
G.Saray Ajax deplasmanına konuk olacak G.Saray Ajax deplasmanına konuk olacak 08:58
Alanya'da kazanan çıkmadı! Alanya'da kazanan çıkmadı! 00:46
C. Ronaldo'dan flaş Messi yanıtı! C. Ronaldo'dan flaş Messi yanıtı! 00:46
Rize'de kazanan ev sahibi! Rize'de kazanan ev sahibi! 00:46
G.Saray'dan Icardi'nin menajerine tepki! G.Saray'dan Icardi'nin menajerine tepki! 00:46