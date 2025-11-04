Fenerbahçe’de Tedesco farkı! Başarının sırrı bu 7 maddede gizli

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

5. TALISCA'YA GÜVENİN KARŞILIĞI Sezonun ilk haftalarında yalnızca 1 gol atan Anderson Talisca, taraftarın tepkisine rağmen Tedesco'nun vazgeçmediği isimlerden biri oldu. İtalyan hoca, Brezilyalı yıldızın özgüvenini geri kazandırdı; Talisca son 5 maçta 4 gol kaydetti.