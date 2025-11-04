Fenerbahçe’de Tedesco farkı! Başarının sırrı bu 7 maddede gizli

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek zirve yarışında kritik bir galibiyet elde etti. İlk haftalarında eleştirilerin hedefinde olan Domenico Tedesco, sessizliğini sahada bozdu.
Sabah'ta yer alan habere göre 40 yaşındaki teknik adam, son 7 maçta 6 galibiyet alarak adeta Fenerbahçe'yi ayağa kaldırdı ve kariyerinin en iyi başlangıcını yaptı. İşte Tedesco'nun başarı reçetesi...
1. YEDEKLERDEN GELEN KATKI
Tedesco, geniş kadrosunun meyvesini yedek kulübesinden aldı. Sonradan oyuna giren futbolcular 4 gol ve 2 asistle skora doğrudan katkı verdi. Beşiktaş maçında galibiyeti getiren gol de sonradan oyuna giren Duran'dan geldi.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe ile ligde ilk 8 haftada 18 puan toplayan Tedesco, kulüp kariyerindeki en iyi başlangıcını yaptı. Önceki rekoru, Alman 3. Lig ekibi Erzgebirge Aue'de topladığı 17 puandı.
3. İSTATİSTİKLERDE ZİRVEDE
Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde ligde 8 temel istatistikte lider konumda: Maç başı gol (1.9), topa sahip olma (%61), isabetli pas (438), şut (18.3), isabetli şut (7.8), rakip ceza sahasında topla buluşma (29.5) ve önde top kazanma (11.1) gibi alanlarda rakiplerine fark attı.
4. İSMAİL YÜKSEK YENİDEN DOĞDU
Mourinho döneminde gözden düşen İsmail Yüksek, Tedesco ile yeniden parladı. 26 yaşındaki milli futbolcu, gücü ve savaşçı yapısıyla dikkat çekerken ligin en fazla ikili mücadele kazanan orta sahası (63) oldu.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sezonun ilk haftalarında yalnızca 1 gol atan Anderson Talisca, taraftarın tepkisine rağmen Tedesco'nun vazgeçmediği isimlerden biri oldu. İtalyan hoca, Brezilyalı yıldızın özgüvenini geri kazandırdı; Talisca son 5 maçta 4 gol kaydetti.
6. KADRO İSTİKRARI
Fenerbahçe'nin başarısında istikrar da önemli bir rol oynadı. Tedesco, savunmada Skriniar-Oosterwolde ikilisini bozmadı; orta sahada Alvarez-İsmail-Asensio üçlüsünü korudu. Kanatlarda ise Nene ve Kerem Aktürkoğlu'na güvenmeye devam etti.
7. YENİ TRANSFERLERİN ETKİSİ
Sarı-lacivertliler, bu sezon lig ve Avrupa'da attığı 31 golün 13'ünü yeni transferlerinden buldu. Yani takımın gollerinin %42'sinde yeni oyuncuların imzası var. Asensio ve Kerem Aktürkoğlu üçer golle ön plana çıktı.