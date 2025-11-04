CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde zorlu Viktoria Plzen deplasmanına odaklandı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde 6 Kasım Perşembe günü deplasmanda Viktoria Plzen ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde antrenman çalışmaları gerçekleşti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 15:07
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında 6 Kasım Perşembe günü deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core çalışmalarıyla başladı.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamladı.

Fenerbahçe, 5 Kasım'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Çekya'ya gidecek.

