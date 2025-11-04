CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Duran göze girdi

Duran göze girdi

Sakatlığı sonrasında eleştirilen Jhon Duran, Beşiktaş derbisinde attığı golle taraftarlara kendisini affettirdi. Duran’a övgüler yağdı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Duran göze girdi

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran, Süper Lig'deki ilk golünü Beşiktaş'a karşı kaydetti. 66'ncı dakikada Youssef En Nesyri'nin yerine oyuna dahil olan 21 yaşındaki golcü oyuncu, 83'üncü dakikada attığı golle sarı-lacivertlilere derbi galibiyetini getirdi. Öte yandan Duran, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Hollanda ekibi Feyenoord ile Kadıköy'de oynanan ve 5-2 kazandıkları maçta da 1 gol kaydetmişti. Bir sonraki turda oynanan Benfica mücadelesinde sakatlanan Duran, uzun süre sahalardan uzak kalmış ve eleştirilerin odak noktasına oturmuştu. Ancak Beşiktaş derbisinde galibiyeti giren golü attıktan sonra taraftarlarla arasındaki buzlar eridi. Fenerbahçeli futbolseverler Kolombiyalı oyuncuya övgüler yağdırdı.

G.Saray'dan Lookman hamlesi!
G.Saray'dan sol stoper hamlesi!
DİĞER
Aşk ve Gözyaşı yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv'de...
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
Osimhen: Hayatımda böyle sevilmedim
F.Bahçe'de Ederson'a milli davet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ertuğrul Doğan açıkladı! Onana... Ertuğrul Doğan açıkladı! Onana... 01:44
Ertuğrul Doğan açıkladı! Onana... Ertuğrul Doğan açıkladı! Onana... 01:44
Osimhen: Hayatımda böyle sevilmedim Osimhen: Hayatımda böyle sevilmedim 00:46
Juventus'ta Kenan gelişmesi! Sağlık durumu... Juventus'ta Kenan gelişmesi! Sağlık durumu... 00:46
Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi! Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi! 00:46
F.Bahçe'de Ederson'a milli davet! F.Bahçe'de Ederson'a milli davet! 00:46
Daha Eski
Orkan Çınar'dan "dönerci dükkanı" açıklaması! Orkan Çınar'dan "dönerci dükkanı" açıklaması! 00:46
Antalyaspor deplasmanda galip! Antalyaspor deplasmanda galip! 00:46
G.Saray'da Barış Alper pişmanlığı! G.Saray'da Barış Alper pişmanlığı! 00:46
Dev derbide kazanan F.Bahçe! Dev derbide kazanan F.Bahçe! 00:46
"Türk filmi gibiydi" "Türk filmi gibiydi" 00:46
Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi! Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi! 00:46