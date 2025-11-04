Duran göze girdi

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran, Süper Lig'deki ilk golünü Beşiktaş'a karşı kaydetti. 66'ncı dakikada Youssef En Nesyri'nin yerine oyuna dahil olan 21 yaşındaki golcü oyuncu, 83'üncü dakikada attığı golle sarı-lacivertlilere derbi galibiyetini getirdi. Öte yandan Duran, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Hollanda ekibi Feyenoord ile Kadıköy'de oynanan ve 5-2 kazandıkları maçta da 1 gol kaydetmişti. Bir sonraki turda oynanan Benfica mücadelesinde sakatlanan Duran, uzun süre sahalardan uzak kalmış ve eleştirilerin odak noktasına oturmuştu. Ancak Beşiktaş derbisinde galibiyeti giren golü attıktan sonra taraftarlarla arasındaki buzlar eridi. Fenerbahçeli futbolseverler Kolombiyalı oyuncuya övgüler yağdırdı.