Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe 10 sezon sonra

10 sezon sonra

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı yabancı teknik adamlarla galip gelemiyor. Son 10 sezonda sadece Pereira 2016’da Kartal’ı yendi. Tedesco, bu hasreti sonlandırmak istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 06:50
10 sezon sonra
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun yerine koltuğa oturan Domenico Tedesco, ilk derbisine çıkacak. Bu dev maç İtalyan teknik adam için de bir hasret sonlandırma mücadelesi olacak. Keza sarı-lacivertliler, son 10 sezonda yabancı teknik adam yönetiminde Beşiktaş'a karşı başarılı sonuçlar elde edemedi. Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a karşı galibiyet alan son yabancı çalıştırıcı Vitor Pereira. O da ilk döneminde... Dick Advocaat, Phillip Cocu, Vitor Pereira (2. döneminde), Jorge Jesus ve Jose Mourinho, Beşiktaş'a karşı galibiyet elde edemedi. Kanarya, bu süreçte 8 kez berabere kaldığı ezeli rakibine 6 kez kaybetti. Domenico Tedesco, yarın bu 10 yıllık döngüyü kırmak için Dolmabahçe'de olacak. Sarı- lacivertlilerin bu süreçte aldığı diğer 4 galibiyetin 2'si İsmail Kartal, 1'i Ersun Yanal ve 1'i Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı sezonlarda geldi.
DİĞER
