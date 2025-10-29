Özlenen Fenerbahçe

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Jose Mourinho'nun sıkıcı ve topu rakibe bırakan oyun felsefesi Fenerbahçeli taraftarları canından bezdirmişti. Portekizliyle başarının gelmeyeceğine inanan dönemin başkanı Ali Koç, Jose'yle yolları ayırdı ve Domenico Tedesco'yu takımın başına getirdi. Seçimde başkanlığı Sadettin Saran'a kaybeden Ali Koç, halefine 'İtalyan teknik adamla yolları ayırma' mesajını verdi. Saran da Koç'un bu sözünü ciddiye alarak Tedesco'yla yola devam kararı aldı. 8 Eylül'de Fenerbahçe'ye imza atan Tedesco, 1.5 aylık süreç sonrasında istediği oyun felsefesini takıma monte etmeye başladı. 10 günde çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, sadece skor değil, ortaya koyduğu performansla da takdir aldı.

Özellikle son Gaziantep mücadelesinde ön alan baskısını iyi yapan, rakibe alan bırakmayan, sahanın her köşesine basan bir takım görünce taraftarlar; 'işte Fenerbahçe bu' yorumlarını yaptı.