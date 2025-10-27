CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe çıkışını sürdürmek istiyor! İşte Domenico Tedesco'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe çıkışını sürdürmek istiyor! İşte Domenico Tedesco'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Milli ara sonrası Fatih Karagümrük ve Stuttgart karşısında aldığı galibiyetlerle çıkış yakalayan sarı-lacivertliler, Gaziantep'ten de 3 puanla dönmek istiyor. İşte Domenico Tedesco'nun, Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 06:50

Fenerbahçe çıkışını sürdürmek istiyor! İşte Domenico Tedesco'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco yavaş yavaş hayalindeki takımı şekillendirmeye başlarken iyi sonuçlar da üst üste geliyor. Süper Lig'de geride kalan haftada Fatih Karagümrük'ü deviren Fenerbahçe, ardından UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir futbolla Alman ekibi Stuttgart'ı yenmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe çıkışını sürdürmek istiyor! İşte Domenico Tedesco'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Oynadığı son iki maçı da kazanan sarı-lacivertlilerde gözler bugün oynanacak olan Gaziantep FK mücadelesine çevrilmiş durumda. Sarı Kanarya kazanırsa, bu sezon ilk kez 3 resmi maç üst üst sahadan zaferle ayrılmış olacak.

Fenerbahçe çıkışını sürdürmek istiyor! İşte Domenico Tedesco'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

SON 9 MAÇI DA KAZANDI

Tüm planlarını galibiyet üzerine kuran Sarı Kanarya, zirveyi takibini sürdürmek için 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Gaziantep FK, ligde Fenerbahçe'nin sadece iki puan gerisinde yer alırken bu zorlu mücadelede iki takım açısından da büyük bir önem taşıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Fenerbahçe çıkışını sürdürmek istiyor! İşte Domenico Tedesco'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Ancak Galatasaray ve Trabzonspor'un gerisinde kalan sarı-lacivertliler, yarışta iyice geriye düşmemek için tamamen 3 puana kenetlenmiş durumda. İki takım arasında oynanan son 9 maçı da kazanan Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Fenerbahçe çıkışını sürdürmek istiyor! İşte Domenico Tedesco'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

DIŞ SAHADA 6 PUAN TOPLADI

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 4 karşılaşmaya çıktı. Bu maçların 2'sini Tedesco, 1'ini Mourinho, 1'ini de Zeki Murat Göle'nin yönetiminde oynayan sarı-lacivertliler 1 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Tek galibiyetini Gençlerbirliği karşısında alan Fenerbahçe; Göztepe, Kasımpaşa ve Samsun ile berabere kaldı.

Fenerbahçe çıkışını sürdürmek istiyor! İşte Domenico Tedesco'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Kafilede Mert Hakan Yandaş ve Bartuğ Elmaz yer almadı. İşte sarı-lacivertli takımın, Gaziantep FK maçı için belirlediği 23 kişilik kamp kadrosu: Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık, Mert, Semedo, Skriniar, Çağlar, Yiğit Efe, Becao, Archie Brown, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Fred, Szymanski, Asensio, Oğuz, Nene, Kerem, Talisca, En- Nesyri, Duran.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Fenerbahçe çıkışını sürdürmek istiyor! İşte Domenico Tedesco'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

F.BAHÇE'YE YOĞUN İLGİ

Sarı-lacivertliler dün çalışmalarını tamamladıktan sonra karşılaşmanın oynanacağı Gaziantep'e doğru hareket etti. Akşam saatlerinde Gaziantep'e giden sarı-lacivertli kafiyeli yoğun bir taraftar grubu karşıladı. Kafile daha sonra otele geçti.

Fenerbahçe çıkışını sürdürmek istiyor! İşte Domenico Tedesco'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

12 MAÇIN 10'UNU GALİP NOKTALADI

İki takım bugün 13. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Geride kalan 12 maçın 10'unda sahadan 3 puanla ayrılan sarı-lacivertliler büyük bir üstünlük kurmayı başardı. Kalan 2 maçta da Gaziantep FK rakibine karşı üstünlük kurarken taraflar hiç berabere kalmadı.

Fenerbahçe çıkışını sürdürmek istiyor! İşte Domenico Tedesco'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

NESYRI 4 MAÇTIR SUSKUN KALDI

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En Nesyri, suskunluğunu bugünkü Gaziantep FK deplasmanında bozmak istiyor. Tecrübeli futbolcu ligde sahaya çıktığı son 4 maçta da gol sevinci yaşayamazken bugün şanssızlığını sonlandırmak istiyor. Başarılı futbolcunun bugün sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Fenerbahçe çıkışını sürdürmek istiyor! İşte Domenico Tedesco'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

GAZİANTEP FK: BURAK, PEREZ, ARDA, TALHA, RODRIGUES, MELİH, MAXİM, PEREZ, KOZLOWKI, LUNGOYI, BAYO

Fenerbahçe çıkışını sürdürmek istiyor! İşte Domenico Tedesco'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

F.BAHÇE: EDERSON, SEMEDO, SKRINIAR, OOSTERWOLDE, BROWN, ALVAREZ, İSMAİL, ASENSİO, NENE, KEREM, EN NESYRI

