Fenerbahçe çıkışını sürdürmek istiyor! İşte Domenico Tedesco'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco yavaş yavaş hayalindeki takımı şekillendirmeye başlarken iyi sonuçlar da üst üste geliyor. Süper Lig'de geride kalan haftada Fatih Karagümrük'ü deviren Fenerbahçe, ardından UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir futbolla Alman ekibi Stuttgart'ı yenmeyi başarmıştı.