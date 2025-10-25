İstanbul cehennemi

Stuttgart'ı Kadıköy'de 1-0 deviren Fenerbahçe'ye ve Domenico Tedesco'ya Alman basınından övgüler geldi. Ünlü Bild gazetesi, "Stuttgart, Avrupa Ligi'nde sendeledi ve İstanbul cehenneminde cesaretini kaybetti" dedi. Kicker ise "Domenico Tedesco, Fenerbahçe'deki zorlu görevin üstesinden titizlikle geldi. Kendine has stili şimdiden belli oluyor ve önemli selefinin bariz eksikliklerini gidermesi gerekecek" diye yazdı. Sportschau da, "Avrupa futbolunun en gürültülü stadyumlarından biri olan Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda, Stuttgart, Fenerbahçe İstanbul ile oynadığı deplasmanda hücum gücünden yoksun kaldı ve haklı bir yenilgi aldı" ifadelerini kullandı.
