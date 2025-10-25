HaberlerFenerbahçe Fenerbahçe'den Hollandalı yıldıza kanca! Ocak ayının ilk transferi olacak
Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de ara transfer için düğmeye basıldı. Sarı lacivertli yönetimin, Hollanda Milli Takım formasıyla rekorlar kıran Memphis Depay'ı listesine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Hücum hattına takviye planlayan Fenerbahçe, Memphis Depay'ın durumunu araştırıyor. Sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran'ın yanına forvet bölgesine mutlaka transfer yapmak istiyor. Brezilya'da Corinthians'ta forma giyen 31 yaşındaki Hollandalı yıldız Depay yakından takip ediliyor.
Fotomaç'ın haberine göre, Corinthians'la sözleşmesi Aralık 2026'da sona erecek deneyimli hücumcunun Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Depay, hücum hattında çok yönlü oyunuyla dikkat çekiyor. Bu sayede Domenico Tedesco'nun oyun sistemine de uyum sağlayabileceği ifade edildi. Hollandalı yıldız, Eylül 2024'ten bu yana Corinthians'ta 55 maçta 15 gol attı, 14 asist yaptı 29 ole direkt katkı sundu. Hollanda Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na gitmek isteyen Depay'ın ocak ayında Avrupa'ya dönmeyi düşündüğü ve Avrupa kupalarında oynamayı planladığı ifade edildi.
HOLLANDA'DA REKOR KIRDI
Memphis Depay, geçtiğimiz hafta Hollanda Milli Takımı'nda tarihe geçti. Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Finlandiya'yı 4-0 yenerken 1 gol 2 asist yapan Depay rekor kırdı. Kaydettiği 54 golle Hollanda Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu unvanını elinde bulunduran deneyimli yıldız, aynı zamanda 35 asistle de ülke tarihinde en fazla asist yapan oyuncu oldu.
Kariyeri boyunca üst düzey ligler ve takımlarda boy gösteren Memphis Depay, önemli şampiyonluklar kazandı. 2014-15'te PSV ile gol kralı olan ve şampiyonluk kazanan Depay, Manchester United ile de bir sezon sonra Avrupa Ligi'ni kaldırdı. Barcelona'da 2022-23'te La Liga şampiyonu olan Hollandalı yıldız, İspanya Süper Kupası'nda da zafer elde etti. Depay son olarak Corinthians'la Brezilya şampiyonluğuna da ulaştı.
9 MİLYON EURO DETAYI
Brezilya kulübü Corinthians'la sözleşmesi Aralık 2026'da sona erecek Memphis Depay'ın piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor. Eylül 2024'ten beri Corinthians'ta oynayan 31 yaşındaki futbolcu, 2015'te ise PSV'den Manchester United'a 34 milyon euro transfer edilmişti.