Fenerbahçe'den Hollandalı yıldıza kanca! Ocak ayının ilk transferi olacak

MUHTEŞEM BAŞARILAR KAZANDI Kariyeri boyunca üst düzey ligler ve takımlarda boy gösteren Memphis Depay, önemli şampiyonluklar kazandı. 2014-15'te PSV ile gol kralı olan ve şampiyonluk kazanan Depay, Manchester United ile de bir sezon sonra Avrupa Ligi'ni kaldırdı. Barcelona'da 2022-23'te La Liga şampiyonu olan Hollandalı yıldız, İspanya Süper Kupası'nda da zafer elde etti. Depay son olarak Corinthians'la Brezilya şampiyonluğuna da ulaştı.