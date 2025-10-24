Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran'a cevap!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, dikkat çeken bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Ben müfettiş değilim, Fenerbahçe'nin bir neferiyim. Benim arzum, Fenerbahçe'nin mali durumunun tüm detaylarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü üyeleri ve kamuoyuyla paylaşılması ve kamuoyunun aydınlatılması, kısacası Fenerbahçe Spor Kulübü'nün her konuda şeffaf olmasıdır" sözlerine yer verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 12:45 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 12:54
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerde 25 Ekim'de gerçekleşecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesinde yazılı açıklama yayınladı.

Aziz Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"21 Eylül 2025 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul öncesinde; seçilecek yönetim kuruluna sınırları belli olmayan "torba" yetki şeklinde yetki verilmesine karşı olduğumu ve kulübün mali durumunun detaylı açıklanarak istenen yetkinin proje bazında ve sınıflarının belirlenerek genel kurula sunulması gerektiğini ifade etmiştim. Bu düşüncemi de yazılı olarak camiamızla paylaşmıştım.

Yapılan genel kurulda genel kurul çoğunluğu da benzer saikle genel kurul gündeminin 11,12 ve 13. maddelerinde "torba' şekilde istenen yetkiyi reddetmiştir.

18 Eylül 2025 tarihinde yapılan Yüksek Divan Kurulu toplantısında da benzer düşüncelerimi ifade ederek diğer kulüplerin benzer yetkilerin alınması için yaptıkları genel kurullarının gündemlerini yönetim kurulu ve camiamız ile paylaştım.

Başkan ve başkanvekilimiz, Yüksek Divan Kurulu toplantısında istenen yetkinin proje bazında ve sınırları kesin şekilde belirlenmiş olarak yapılacak genel kurula sunacaklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca kulübün mali durumunu gösterir güncel denetim raporunu genel kurula sunma ve dönemlerinde hisse satışı yapmama taahhüdünde bulunmuşlardır. Bununla birlikte Sayın Saadettin Saran, kulübün mali durumuyla ilgili benim ne zaman istersem kulübe gelip tüm kayıtları inceleyebileceğimi ve tüm kayıtların kulüpte yer aldığını ifade etmiştir. Ben müfettiş değilim, Fenerbahçe'nin bir neferiyim. Benim arzum, Fenerbahçe'nin mali durumunun tüm detaylarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü üyeleri ve kamuoyuyla paylaşılması ve kamuoyunun aydınlatılması, kısacası Fenerbahçe Spor Kulübü'nün her konuda şeffaf olmasıdır.

Bu noktada artık takip edilmesi lazım gelen husus verilen sözlerin ve taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini izlemek olacaktır. Bu yetkilerin 21 Eylülde verilmemesinin nedenleri ortadadır. Hatırlatmak isterim ki bu yetkilerin verilmemesi genel kurulun iradesinin bir tezahürüdür ve mevcut şekli ile bir genel kurul kararıdır.

Olağanüstü genel kurul için toplanan yaklaşık 10 bin imzayı değersizleştiren ve sonuçlarını kestiremeyen bir anlayışın torba yetki şeklinde istenen yetkinin genel kurul kararı ile reddedilmesinin sebeplerini ve sonuçlarını anlayamaması son derece normaldir.

Ben Fenerbahçe'nin bir zerresi olarak, üzerime düşen sorumluluğun bir gereği olarak düşüncelerimi kamuoyu ile paylaştım. Sürecin bundan sonraki işleyişi ve alınacak kararlar genel kurulumuzun takdirindedir.

Kişiler geçici olup, aslolan Fenerbahçe'dir. Genel kurulumuzda alınacak kararların Fenerbahçe'miz için hayırlara vesile olmasını diliyor, camiamıza selam ve sevgilerimi sunuyorum."

