CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Sebastian Hoeness: Atmosfer takıma yansıdı

Sebastian Hoeness: Atmosfer takıma yansıdı

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, Fenerbahçe’ye karşı alınan sonuçta beklentilerinin daha fazla olduğunu belirterek, "Fenerbahçe’ye karşı İstanbul’da oynamak zor. 3 puanı kazanmayı önceden planlamak zor. Bu atmosfer de takıma yansıdı" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 22:43
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sebastian Hoeness: Atmosfer takıma yansıdı

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Alman ekibi Stuttgart, İstanbul'da Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, "Fenerbahçe'nin elde ettiği galibiyetten dolayı kutlarız. Sıkı bir maç oldu. Yoğun ve yüksek kalitede geçen bir maç oldu. Mağlubiyetin de üzüntüsü var. Zaman zaman maçın gidişatını lehimize çevirecek ihtimaller oldu. Değişiklikler yaptık. Basel maçındaki gibi bir sonuç doğdu. Baskısı yoğun, temposu yoğun bir maç oynadık. Fenerbahçe'ye saygı göstermemiz gerekiyor. Onlar da çok istekli, arzulu oynadılar. Sonuçta bizden 1 gol fazla atmış oldular. Son 15 dakikadaki oyunumuzla beraber daha çok pozisyon elde edebilirdik" ifadelerini kullandı.

"İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALAMADIK"

İki takımın da yüksek performansla mücadele ettiğine değinen Hoeness, "Takımımıza teşekkür ediyoruz. Yüksek performans sergilediler. Yoğun bir istekle oynadılar. Bu stattan başımız dik ayrılıyoruz. Cesur bir oyun sergiledik. Anlayamadığım Fenerbahçe'nin bir penaltı pozisyonu oldu. Bizim penaltımız iptal edildi. VAR'a gidildi. Gördüğümüz kesin bir temas vardı. Devam eden süreçte oyunu kontrol etmeye başladık fakat istediğimiz sonucu alamadık" diye konuştu.

"STAT ATMOSFERİ TAKIMA YANSIDI"

Alman bir gazetecinin "Takımın havası nasıl?" sorusuna 43 yaşındaki teknik adam, "Elbette üzüntü var. Daha fazlası olabilirdi. Beklentimiz de bu yöndeydi. Fenerbahçe'ye karşı İstanbul'da oynamak zor. 3 puanı kazanmayı önceden planlamak zor. Bu atmosfer de takıma yansıdı" yanıtını verdi.

Hoeness, Türk futbolu adına yönelik soruya, "Türk milli takımını çok iyi yerde görüyorum. Dünyanın iyi takımlarında oyuncuları var" yorumunu yaptı.

REKLAM - İdefix
Samsunspor-Dinamo Kiev | CANLI
DİĞER
İlayda Çevik anlattı: Mental olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçti
CHP 38. kurultaydaki şaibeleri aklamadan 39. kurultay için tarih verdi! Sakat kurultayın sakat meyvesi... Özgür Özel'in iki kabus senaryosu
F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss! F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss! 23:14
Hoeness: Atmosfer takıma yansıdı Hoeness: Atmosfer takıma yansıdı 22:43
İşte F.Bahçe'nin kalan maçları İşte F.Bahçe'nin kalan maçları 22:27
Oosterwolde: Stoper oynamak istiyorum! Oosterwolde: Stoper oynamak istiyorum! 22:23
Brown: Sürekli oynamak istiyorum Brown: Sürekli oynamak istiyorum 22:16
F.Bahçe kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte UEFA sıralaması F.Bahçe kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte UEFA sıralaması 22:15
Daha Eski
Tedesco Alvarez'in pozisyonunu yorumladı! Tedesco Alvarez'in pozisyonunu yorumladı! 22:11
Maç bitti ortalık karıştı! İşte o anlar Maç bitti ortalık karıştı! İşte o anlar 22:06
Aktürkoğlu: Önemli olan kazanmak! Aktürkoğlu: Önemli olan kazanmak! 22:03
Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı! Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı! 21:47
TBF'den G.Saray ve Karşıyaka'ya ceza! TBF'den G.Saray ve Karşıyaka'ya ceza! 21:39
Szymanski’den Kerem’e “Harry Potter” jesti! Szymanski’den Kerem’e “Harry Potter” jesti! 21:36