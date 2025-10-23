CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe-Stuttgart CANLI | Fenerbahçe-Stuttgart maçı şifresiz nasıl ve nereden izlenir? FB maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Nice galibiyetinin ardından üst üste ikinci galibiyetini almak isteyen sarı-lacivertliler, puanını 6'ya çıkartmayı hedefliyor. Domenico Tedesco yönetiminde Alman ekibine karşı etkili bir performans ortaya koymayı amaçlayan Fenerbahçe'de hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı belli oldu. Futbolseverler ise "Fenerbahçe-Stuttgart maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 18:35 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 18:37
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kadıköy'de Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edecek. Turnuvada Nice karşısında aldığı galibiyetle moral depolayan sarı-lacivertliler, seyircisi önünde kazanarak puanını 6'ya yükseltmeyi hedefliyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde sahaya çıkacak olan Fenerbahçe'de ilk 11 ise merak ediliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele öncesinde "Fenerbahçe-Stuttgart maçı canlı izle" aramaları hız kazandı. Peki, Fenerbahçe-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri.

Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks, Stiller, Atakan Karazor, Bouanani, Tomas, Mittelstadt, El Khannouss.

Fenerbahçe-Stuttgart maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Stuttgart maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Stuttgart maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

KANARYA HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Milli ara sonrası Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde de 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Stuttgart karşısında iç saha avantajını kullanmak isteyen sarı-lacivertliler, Domenico Tedesco yönetiminde etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. Kritik karşılaşmada kazanması durumunda 6 puana yükselecek Kanarya, bu avantajı değerlendirmek istiyor.

Fenerbahçe-Stuttgart maçı nasıl izlenir

ALMAN TAKIMLARINA KARŞI 14. RANDEVU

Fenerbahçe, bugüne kadar Alman ekipleriyle 13 müsabakaya çıktı. 1961 yılında Nürnberg, 1970'te ise Carl Zeiss Jena ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda rakip olan sarı-lacivertliler, 4 karşılaşmayı da kaybetti. Kanarya, 2000'li yıllardan sonra ise Bayer Leverkusen, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt ile eşleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen ve Schalke 04'le oynadığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, Mönchengladbach'a karşı Avrupa Ligi gruplarında 1 galibiyet elde ederken, 1 maçta kaybetti.

Fenerbahçe, en fazla maçı Eintracht Frankfurt ile yaptı. 2006 yılında UEFA Kupası, 2021'de Avrupa Ligi'nde karşılaşan taraflar 3 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe-Stuttgart maçlarıAVRUPA KUPALARINDA 293. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 292 müsabakaya çıktı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 115 galibiyet alırken, 62 maçta da berabere kaldı. 115 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, son maçını oynadığı Nice karşılaşmasında Avrupa kupalarındaki 400. golüne ulaştı. Bugüne kadar kalesinde ise 416 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 151. KARŞILAŞMA

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 151. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 150 müsabakada 65 galibiyet, 38 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 211 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 191 gol gördü.

STUTTGART BUNDESLIGA'DA KAÇINCI SIRADA?

Stuttgart, Almanya Bundesliga'da bu sezon 7 maça çıkarken 5 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Sebastian Hoeness'in öğrencileri 15 puanla 3. sırada yer alıyor. Rakip filelere 11 gol gönderen Stuttgart, kalesinde 6 gole engel olamadı. Kırmızı-beyazlılar, ligde son haftalarda iyi bir grafik sergilerken, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI HAKEMİ

Fenerbahçe ile Stuttgart arasında oynanacak müsabakada Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet düdük çalacak. Kehlet'in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ile Wollenberg Rasmussen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mikkel Redder olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Danimarkalı Jonas Hansen oturacak. AVAR'da ise Jens Maae eşlik edecek.

